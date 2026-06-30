La Complutense suspende durante un año a Monedero por acoso sexista a varias alumnas

La Universidad Complutense de Madrid(UCM) ha suspendido de funciones durante un año al profesor y miembro fundador del partido político Podemos, Juan Carlos Monedero, por presunto acoso sexista durante su labor como docente universitario.

La Unidad de Igualdad de la UCM, protagonista

En enero de 2025 la Unidad de Igualdad de la Complutense abrió un expediente tras recibir la denuncia de acoso sexista de una alumna. Este expediente 'confidencial' fue trasladado a la Fiscalía que en primera instancia no apreció delito contra la ' integridad moral' y archivó la denuncia. Sin embargo, en junio del mismo año el Punto Violeta del campus de Somosaguas de la UCM criticó la decisión de la Fiscalía y solicitó a la universidad que activara el protocolo que ha acabado provocando su sanción.

Monedero niega las acusaciones

Monedero ha negado este martes el presunto acoso a una alumna y ha recurrido ante la justicia la suspensión de un año de sus funciones decretado por la Universidad Complutense. "Las expresiones y conductas denunciadas por las que ha sido sancionado nunca han existido", asegura la abogada de Monedero en un comunicado que él mismo ha difundido este martes en redes sociales.

Acusa al Partido Popular

En el mismo comunicado, ha querido aclarar que la denuncia fue interpuesta el mismo día de la toma de posesión del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, "por una militante y dirigente local del PP de la Comunidad de Madrid con vínculos directos con el máximo dirigente de la asociación Libertad sin ira".

Una suspensión benevolente

Su suspensión de dar clase se estima que solo será de seis meses al haber completado ya medio año de suspensión con carácter preventivo a causa de una resolución firmada el 17 de marzo por el vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado. Tras hacer pública esta resolución del expediente y su suspensión como docente, fuentes de la UCM se han centrado en decir que la universidad pública no facilita ni confirma datos personales a terceros, de acuerdo con la normativa vigente en materia de protección de datos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.