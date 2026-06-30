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Gabriel Relaño

La emotiva despedida del equipo de Antena 3 Noticias al periodista Gabriel Relaño

Hoy despedimos a Gabriel Relaño, el periodista que prefirió ser un contador de historias.

Gabi

Hoy despedimos a Gabriel Relaño, el periodista que prefirió ser un contador de historias | Antena 3 Noticias

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Hay periodistas que persiguen titulares. Y hay otros que persiguen historias. Gabriel Relaño pertenecía a este segundo grupo. De hecho, más que periodista, le gustaba definirse como un contador de historias. Era la forma más sencilla y más fiel de explicar quién era y cómo entendía este oficio.

En sus cerca 30 años de carrera siempre supo preguntar, escuchar, sacarle punta a cualquier imagen o detalle y luego poner voz y arte a todo tipo de noticias.

Nacido en Marmolejo (Jaén), creció entre Málaga y Las Palmas de Gran Canaria. Cruzó Despeñaperros para estudiar la profesión con la que siempre soñó y, como él mismo decía, le tocó "la lotería de poder trabajar en lo que me gustaba". Ese trabajo lo llevó al Polo Norte, a desiertos, a zonas de conflicto, a celebraciones y a los rincones más diversos del mundo. Pero, sobre todo, le permitió conocer a las personas que habitaban cada uno de esos lugares y darles voz.

En Antena 3 Noticias encontró el espacio desde el que seguir haciendo lo que más le apasionaba: contar la realidad. Amaba la cultura, disfrutaba del periodismo social y encontraba en el reportaje de investigación una de sus mayores motivaciones. Siempre supo sacar punta a una imagen, descubrir el matiz que otros no veían y poner palabras a historias que merecían ser escuchadas.

Ese era el Gabriel Relaño que conocían los espectadores.

Detrás de las cámara, para nosotros era simplemente Gabi, un compañero brillante, enciclopedia humana, sensible, de fina ironía y humor descacharrante y contagioso. Y sobre todo, era un amigo, hijo, hermano y padre muy querido. Descansa en paz.

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