Marlaska sitúa la trama Leire Díez "fuera del ministerio del Interior" y respalda a la directora de la Guardia Civil

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha vuelto a respaldar a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, durante su comparecencia de este martes en el Senado.

Marlaska ha negado que recibiera versiones contradictorias por parte de González y ha cuestionado que se presionara a la UCO (Unidad Central Operativa) por parte de la cúpula de Instituto Armado.

"No engañé a nadie, no tengo ninguna duda sobre el buen hacer de la directora de la Guardia Civil", ha dicho Marlaska durante su comparecencia.

La trama Leire, "fuera de Interior"

"Es una trama generada fuera, en el ámbito exterior, ninguna persona del Ministerio del Interior está relacionada con la misma", ha dicho Marlaska sobre la trama que rodea a la presunta fontanera del PSOE.

Marlaska ha dicho que Mercedes González le comunicó una reunión, aunque no recuerda si con Leire Díez o "con una persona del PSOE", en la que Leire le pidió rehabilitar al comandante Rubén Villalba, detenido en el marco del caso Koldo, a lo que González se negó.

El ministro también ha asegurado que él informó a Pedro Sánchez de su reunión con la UCO en 2025, después de publicarse un audio "deleznable" en el que Leire Díez hablaba de "matar" al teniente coronel de la UCO Antonio Balas.