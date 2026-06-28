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Un muerto y cuatro heridos atropellados por un camión de recogida de residuos en Pamplona

El accidente ha tenido lugar en la cuesta que baja desde la catedral cuando por causas que está investigando la Policía Municipal un camión ha arrollado a unas personas que se encontraban allí.

Vehículos de la Policía Municipal de Pamplona

Vehículos de la Policía Municipal de Pamplona Europa Press

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Iman Benataya
Publicado:

Una persona ha muerto y otras cuatro han resultado heridas, dos de ellas de carácter grave, tras ser atropelladas en la calle de Navarrería, del Casco Antiguo de Pamplona, por un camión de recogida de residuos. Las primeras informaciones que han trascendido detallan que el sistema de frenado del camión habría fallado. El incidente ha tenido lugar sobre las 15:45 de este domingo, cuando, por causas que está investigando la Policía Municipal, un camión ha arrollado a unas personas que se encontraban allí, según ha informado el jefe de este cuerpo, Antonio Sánchez.

Un fallecido y cuatro heridos

A consecuencia del atropello, una persona ha fallecido en el lugar. Una grúa de grandes dimensiones ha accedido a la calle para mover el camión y proceder a su rescate, mientras los efectivos de emergencias han trasladado al Hospital Universitario de Navarra a dos personas heridas de pronóstico grave. En el suceso también han sufrido heridas leves otras dos personas que han sido conducidas una al hospital y otra al centro Doctor San Martín. Por el momento, la zona se encuentra acordonada por la Policía Municipal de Pamplona y la Policía Foral.

Al lugar han sido movilizados Bomberos de Cordovilla, el jefe de guardia de Salud, Equipo Médico, tres ambulancia de soporte vital avanzado, dos ambulancias de soporte vital básico y un equipo de atención psicológica.

El lugar del accidente es una zona muy concurrida los días festivos a esas horas y, al parecer, este domingo se habían congregado allí numerosas personas que habían participado en la manifestación celebrada con motivo del Día del Orgullo LGTBI+.

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