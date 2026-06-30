Ecologistas en Acción señala las 48 peores costas de España: estas son las playas con bandera negra

Ecologistas en Acción ha presentado un informe en el que examina hasta qué punto las políticas de biodiversidad de España y de la Unión Europea están alineadas con el Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Monreal, el acuerdo internacional adoptado para orientar la protección de la naturaleza durante esta década. El análisis se centra en las 23 metas recogidas en ese marco global y revisa cómo se reflejan en el Plan Estratégico Estatal del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.

El plan español obtiene 2,39 puntos sobre 4

Según los resultados del informe, el pan estatal alcanza una puntuación de 2,39 sobre 4. La evaluación se realiza meta por meta, comparando las medidas incluidas en el documento español con los compromisos fijados a nivel internacional.

Además de valorar el grado de correspondencia entre ambos marcos, el estudio identifica aspectos que podrían reforzarse para mejorar el cumplimiento de los objetivos de biodiversidad establecidos para el 2030.

Las banderas negras

Ecologistas en Acción ha hecho público su informe Banderas Negras, un análisis del estado de los cerca de 8.000 kilómetros de costa del Estado español. En esta edición, la organización ecologista concede 48 banderas negras, dos por cada provincia costera y ciudad autónoma: una por contaminación y otra por mala gestión ambiental.

El informe pone el foco en enclaves concretos del litoral que, según la organización, representan algunos de los principales problemas que afectan a las costas españolas. Aunque estos 48 casos son especialmente significativos, Ecologistas en Acción aclara que no constituyen un listado exhaustivo y que existen muchos otros puntos que también podrían haber sido incluidos.

Las banderas negras de este año se reparten entre diferentes tipos de impactos ambientales. La categoría más numerosa corresponde a los vertidos, las deficiencias en los sistemas de saneamiento y los graves problemas de depuración, con 14 banderas. Le siguen las afecciones a la biodiversidad, con 9, y la urbanización del litoral y la ocupación del dominio público marítimo-terrestre, con 8.

Además, el informe señala 7 casos de contaminación química, 4 relacionados con la degradación ambiental provocada por la turistificación y la masificación, 3 por obras portuarias o de defensa costera consideradas innecesarias o mal gestionadas, 2 por la acumulación de basuras, plásticos y microplásticos y 1 por daños al patrimonio histórico y cultural situado en el dominio público marítimo-terrestre.

La estrategia europea también pasa por el análisis

El informe dedica otro apartado a la Estrategia Europea de Biodiversidad 2030. En este caso la puntuación obtenida es de 1,78 sobre 4 tras aplicar la misma metodología de evaluación utilizada para el plan español.

La comparación permite observar cómo trasladan las metas internacionales tanto al ámbito estatal como el comunitario.

Más de un centenar de propuestas

Junto a la evaluación, Ecologistas en Acción incluye 132 propuestas relacionadas con las distintas metas de Marco Mundial de Biodiversidad.

Las recomendaciones abarcan ámbitos como la conservación de ecosistemas, la protección de especies, la gestión de recursos naturales o la integración de la biodiversidad en diferentes políticas públicas.

El documento se presenta como una herramienta de seguimiento para medir el grado de aplicación de los compromisos internacionales y para identificar posibles mejoras en las estrategias de biodiversidad de España y de la Unión Europea.