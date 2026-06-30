España empeora en salud mental: más del 40% de los jóvenes sufre ansiedad, estrés o depresión

El índice de Salud Mental clasifica el estado de la población mundial en cuatro niveles: bien-tirando (situación estable), languideciendo (poca energía o ilusión), luchando (hay dificultades, pero hay esfuerzo), floreciendo (buen momento vital). Este informe sitúa a España con 62,3 puntos sobre 100, ligeramente por encima de la media mundial, por lo tanto, muestra un pequeño empeoramiento respecto a 2025.

El mismo estudio coloca a Tailandia, Suiza y China como países con mejor índice de salud mental, frente a Japón, Corea del Sur y Reino Unido, cuya salud mental se sitúa entre las peores del mundo.

Los jóvenes: los más afectados por estrés, depresión y ansiedad.

El informe DASS-21 mide la depresión, la ansiedad y el estrés. El 28% de la población española, se ve seriamente afectada por este tipo de problemas. Los datos no han cambiado desde 2025, pero aún se mantienen por encima de la media europea (27%). En concreto, los jóvenes entre 18 y 24 años obtuvieron un porcentaje de 42%, mientras que la franja de entre 25 y 34 años llega al 44%, siendo la media nacional de un 28%.

Los factores que más preocupan son la incertidumbre sobre el futuro y la inestabilidad laboral y económica, entre otros. Además, el tiempo de uso de pantallas, es un factor importante a considerar: los españoles reconocen que el uso de pantallas no les afecta negativamente en sus vidas.

Belgas, franceses y españoles son los que suelen recurrir más a profesionales de la salud mental, en particular al psicólogo, aunque los nacionales lo hacen con más frecuencia. La principal barrera, admiten es el coste de las consultas y de los tratamientos médicos. Para algunas franjas de edad, por ejemplo, la de entre 25 y 34, las tarifas de las consultas, es un obstáculo muy importante en sus vidas.

Por otra parte, existe un convencimiento entre la población española de que la salud mental no requiere atención médica. Buena parte de la población considera que no es necesario acudir a un profesional de la salud mental. Sin embargo, el 56% de los españoles admite usar la IA para preguntar dudas sobre su salud mental y admiten estar contentos con las pautas proporcionadas por la misma.

Pedro Rodríguez, miembro del Consejo General de Psicología, subraya que los jóvenes entre 25 y 34 años son los más vulnerables y los más afectados por la ansiedad, depresión y estrés. Las causas, según el experto, son la inseguridad, la soledad, y los problemas relacionales.

Las soluciones pasan por el aumento de recursos de salud mental en atención primaria y la incorporación de psicólogos en el Sistema Nacional de Salud porque esto eliminaría las barreras económicas que tanto preocupan a la población.

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