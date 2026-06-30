Antena 3 Noticias
Última hora
sociedad
Sucesos

INFORME SALUD MENTAL

España empeora en salud mental: más del 40% de los jóvenes sufre ansiedad, estrés o depresión

El VI Informe Mundial sobre Salud Mental promovido por el grupo AXA y realizado por la investigadora Ipsos, recoge la opinión de 19.000 personas en 18 países. En tres años la salud mental de los españoles ha pasado de un 26 a un 33%, cifras solo superadas por Reino Unido, Irlanda y Turquía.

Joven triste

Joven triste Pixabay

Publicidad

Victoria Blaya
Publicado:

El índice de Salud Mental clasifica el estado de la población mundial en cuatro niveles: bien-tirando (situación estable), languideciendo (poca energía o ilusión), luchando (hay dificultades, pero hay esfuerzo), floreciendo (buen momento vital). Este informe sitúa a España con 62,3 puntos sobre 100, ligeramente por encima de la media mundial, por lo tanto, muestra un pequeño empeoramiento respecto a 2025.

El mismo estudio coloca a Tailandia, Suiza y China como países con mejor índice de salud mental, frente a Japón, Corea del Sur y Reino Unido, cuya salud mental se sitúa entre las peores del mundo.

Los jóvenes: los más afectados por estrés, depresión y ansiedad.

El informe DASS-21 mide la depresión, la ansiedad y el estrés. El 28% de la población española, se ve seriamente afectada por este tipo de problemas. Los datos no han cambiado desde 2025, pero aún se mantienen por encima de la media europea (27%). En concreto, los jóvenes entre 18 y 24 años obtuvieron un porcentaje de 42%, mientras que la franja de entre 25 y 34 años llega al 44%, siendo la media nacional de un 28%.

Los factores que más preocupan son la incertidumbre sobre el futuro y la inestabilidad laboral y económica, entre otros. Además, el tiempo de uso de pantallas, es un factor importante a considerar: los españoles reconocen que el uso de pantallas no les afecta negativamente en sus vidas.

Belgas, franceses y españoles son los que suelen recurrir más a profesionales de la salud mental, en particular al psicólogo, aunque los nacionales lo hacen con más frecuencia. La principal barrera, admiten es el coste de las consultas y de los tratamientos médicos. Para algunas franjas de edad, por ejemplo, la de entre 25 y 34, las tarifas de las consultas, es un obstáculo muy importante en sus vidas.

Por otra parte, existe un convencimiento entre la población española de que la salud mental no requiere atención médica. Buena parte de la población considera que no es necesario acudir a un profesional de la salud mental. Sin embargo, el 56% de los españoles admite usar la IA para preguntar dudas sobre su salud mental y admiten estar contentos con las pautas proporcionadas por la misma.

Pedro Rodríguez, miembro del Consejo General de Psicología, subraya que los jóvenes entre 25 y 34 años son los más vulnerables y los más afectados por la ansiedad, depresión y estrés. Las causas, según el experto, son la inseguridad, la soledad, y los problemas relacionales.

Las soluciones pasan por el aumento de recursos de salud mental en atención primaria y la incorporación de psicólogos en el Sistema Nacional de Salud porque esto eliminaría las barreras económicas que tanto preocupan a la población.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Publicidad

Sociedad

Gabi

La emotiva despedida del equipo de Antena 3 Noticias al periodista Gabriel Relaño

Joven triste

España empeora en salud mental: más del 40% de los jóvenes sufre ansiedad, estrés o depresión

Fachada de la residencia de Lopera

Lopera se moviliza por el cierre de su única residencia de mayores: "Es como echarlos de su casa"

Mapa banderas negras
BANDERAS NEGRAS 2026

Ecologistas en Acción señala las 48 peores costas de España: estas son las playas con bandera negra

WhatsApp
USUARIO WHATSAPP

WhatsApp permitirá hablar con otros usuarios sin compartir el número de teléfono

El carnicero de mondragón
ETA

Muere a los 80 años el etarra Jesús María Zabarte, 'el carnicero de Mondragón' autor de 17 asesinatos

El etarra Jesús María Zabarte fue condenado a más de 600 años de cárcel y asesinó al menor de 13 años José María Piris, el primero de los 22 asesinados por ETA.

Atraco Pinto
ATRACO

VIDEO: Increíble atraco a plena luz del día en un centro comercial de Pinto, Madrid

Varios encapuchados entraron a punta de pistola delante de familias y empleados para después huir en un coche robado.

Noticias de hoy

Noticias de hoy, martes 30 de junio de 2026

Imagen de archivo de la plaza de Santa Bárbara, Vitoria

Detienen a una pareja por practicar sexo oral en una céntrica plaza de Vitoria

Largas colas para la regularización de migrantes

Termina hoy el plazo para solicitar la regularización extraordinaria de migrantes

Publicidad