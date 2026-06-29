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Caso Begoña

La UCO sostiene que Barrabés se aprovechó de un elogio de Sánchez para pedir una reunión con Red.es

La UCO sitúa el mensaje en plena adjudicación mientras se investigan posibles irregularidades en los concursos.

Imagen de Juan Carlos Barrabés

La UCO sostiene que Barrabés se aprovechó de un elogio de Sánchez para pedir una reunión con Red.es | Europa Press

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Alba Gutiérrez
Publicado:

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) recoge en uno de sus informes distintos correos electrónicos que apuntan al presunto amaño de contratos públicos en favor del empresario Carlos Barrabés. Además, el empresario tecnológico Juan Carlos Barrabés utilizó como aval un oportuno elogio que realizó en público el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a su empresa para intentar presionar y lograr contratos públicos en Red.es. Así lo sostiene 'El Mundo' y destaca que ese "aval" se produjo apenas cinco días después de que Sánchez ensalzara en público a Barrabés y una herramienta tecnológica de su empresa, la llamada Attitude Academy.

Según los agentes de la UCO, Red.es podría haber inflado las valoraciones de las ofertas vinculadas con las empresas Innova Next y The Valley Business School SL que contaron con cartas de recomendación firmadas por Begoña Gómez.

En alguno de los correos analizados se puede leer: "Piensa en que Barrabés de la buena y las otras han de bajar sí o sí", "es muy injusto, pero la excelencia está en Everis y Barrabés" o "si hay preferencias, casi mejor saberlo antes...".

Precisamente, el email que insiste en que la "excelencia está en Barrabés" continúa de la siguiente manera: "Esto, unido a que no quiere a Everis ni en pintura, pues lleva a una justificación de reducción de la nota de Everis". Además, en otro se dice, "he quedado en revisar la de Everis e intentar bajar algo comparativamente con Barrabés y sin mirar el resto".

Para los agentes, Everis, empresa consultora, fue "el mayor damnificado de esta arbitrariedad", como "segundo mejor clasificado en las valoraciones y licitador a los mismos lotes" que la UTE de la que formaba parte Barrabés, "siguiéndola muy de cerca en cuanto a puntuación durante la valoración".

Tal y como indican desde la UCO, en Everis "se desató un proceso que resultó en la bajada drástica a Everis, así como a otros cuya valoración tuvo que adaptarse en consonancia".

Para la UCO, "se marcan determinadas pautas o se imponen puntuaciones concretas a las cuales se adapta la valoración textual volcada en los informes publicados".

Red.es dice que se respetó la legislación de contratación pública

Por su parte, fuentes de Red.es, han indicado que el contrato objeto de investigación en la pieza separada abierta por Peinado no contó con la declaración de interés firmada por Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, incidiendo en que el juez "rectificó el viernes pasado la decisión de imputar a Begoña Gómez al no guardar relación alguna en este proceso".

Han señalado que Red.es ha presentado un escrito ante la Fiscalía de Delitos Económicos de Madrid para "aclarar" que el contrato investigado no fue financiado con fondos de la Unión Europea, por lo que considera "materialmente imposible la concurrencia de un eventual fraude a los intereses financieros de la Unión Europea".

Según Red.es, esa circunstancia ya se hizo constar ante la Fiscalía Europea, "lo que motivó que este organismo se declarara incompetente para investigarlo".

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