VIDEO: Increíble atraco a plena luz del día en un centro comercial de Pinto, Madrid

Unos ladrones encapuchados, con guantes y las caras tapadas han entrado este lunes a un centro comercial en la localidad de Pinto, Madrid, para robar en una joyería. Entraron a punta de pistola a plena luz del día, con el centro comercial lleno de familias y empleados.

En las imágenes se aprecia como quien está grabando, a su vez está hablando con emergencias y les describe la situación. Los ladrones consiguieron meter en varias bolsas el botín y salieron corriendo del centro comercial. Después escaparon en un coche robado.

Varios testigos relatan que escucharon varios disparos. No se han registrado heridos durante el asalto y el propio centro comercial se encuentra acordonado por la Guardia Civil que investiga las causas del atraco y su posible relación con otros robos perpetrados en dos centros comerciales.

Hace varios días, la Policía detuvo en la calle de Alcalá a una banda de ladrones de joyerías e investigan si puede tener relación con este último atraco.

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