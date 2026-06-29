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Muere un cabo del Ejército de Tierra durante un lanzamiento paracaidista en Huesca

El cabo ingresó en el ejército en el año 2018 y estaba destinado en el Batallón de Zapadores de la Brigada 'Almogávares' VI de Paracaidístas.

Muere un cabo del Ejército de Tierra en un lanzamiento paracaidista en unas maniobras en Huesca (Aragón)

Muere un cabo del Ejército de Tierra en un lanzamiento paracaidista en unas maniobras en Huesca (Aragón) EUROPAPRESS

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Irene Rodríguez
Irene Rodríguez
Publicado:

El cabo Edgar Mallo Baena ha muerto durante unas maniobras en Huesca. La víctima estaba destinado en el Batallón de Zapadores de la Brigada 'Almogávares' VI de Paracaidistas.

El Ejército ha anunciado su muerte a través de un comunicado. El cabo Mallo ingresó al Ejército de Tierra en 2018 y ha fallecido en un el lanzamiento paracaidista nocturno enmarcado en el ejercicio enmarcado 'Tormenta Alada 26'.

Desde su llegada a las Fuerzas Armadas ha participado en misiones nacionales, además de en Irak. Por otra parte, fue condecorado por su labor en la Operación Balmis durante la pandemia del Covid-19, así como en las operaciones para paliar los efetos de la DANA en Valencia. Poseía la Cruz al Mérito Militar con Distintivo Blanco.

En sus redes sociales, el Ejército de Tierra ha lamentado la muerte del cabo y ha transmitido sus condolencia a la familia, amigos, compañeros y seres queridos de la víctima: "Su memoria y entrega a la patria quedarán siempre presentes en nuestros corazones".

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