Lopera se moviliza por el cierre de su única residencia de mayores: "Es como echarlos de su casa"

Incertidumbre en la localidad jiennense de Lopera. Su única residencia de mayores está al borde del cierre. En el aire, el futuro de sus 25 usuarios, en su mayoría personas de avanzada edad, y de sus 15 trabajadores. Familiares y vecinos se han movilizado para evitar este triste final.

El motivo es que la Congregación de Hermanas Hospitalarias de Jesús Nazareno ha comunicado al ayuntamiento su intención de dejar la gestión de la residencia al considerar que el centro arrastra problemas de viabilidad económica por el déficit estructural que soporta.

Con el reloj corriendo en contra, familiares de los residente, trabajadores y vecinos han constituido la plataforma ciudadana 'Lopera por la Residencia' con el objetivo de coordinar acciones de defensa y reclamar la implicación de las administraciones para encontrar una solución. Entre las medidas, la recogida de firmas con la que quieren demostrar el apoyo de los vecinos a la continuidad de un servicio considerado esencial para el pueblo.

"Morirán de la pena"

"Es un drama humano para los ancianos que van a ser desarraigados de su entorno", nos cuenta Martín Valenzuela, portavoz de la plataforma y de VOX en el Ayuntamiento de Lopera. "Si el centro cierra, habrá que reubicar a esos ancianos en otras localidades, sacarlos de su entorno y alejarlos de su familia", lamenta.

Es el caso de Nicolás Jarilla. Su tío, de 72 años, es uno de los residentes que ahora ven peligrar su futuro. "Desde que se enteró vive en un continuo desasosiego porque la residencia es su vida y su casa", nos cuenta. Lleva casi tres años en el centro y teme que si lo reubican en otro más alejado sus familiares no pueda ir a visitarlo. "Ahora, vamos a diario pero si lo mandan a varios kilómetros ya no será tan fácil", lamenta su sobrino.

"Es una situación muy triste", asegura Nicolás que cree que muchos morirán de la pena, si finalmente el centro cierra. "Ya fue bastante duro para ellos tener que dejar su casa para irse a una residencia, como para ahora echarlos del que ya es su hogar".

Mesa de seguimiento del ayuntamiento

Por su parte, el ayuntamiento de Lopera ha creado la Mesa de seguimiento y defensa de la atención residencial, con el objetivo de escuchar, compartir propuestas y buscar soluciones a la situación de la residencia, desde el diálogo y la participación de todas las partes implicadas.

Una Mesa en la que participan familiares de residentes, trabajadores, representantes de la empresa, asociaciones y a la que se ha invitado también a la Junta de Andalucía, al tener la competencia principal sobre las residencias de mayores. "El Ayuntamiento de Lopera y la dirección de la residencia hemos establecido un calendario de reuniones a fin de ir dando pasos en la búsqueda de una solución para la misma, buscando siempre el beneficio de los residentes, de sus familias y de todas las trabajadoras", comunican desde el consistorio.

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