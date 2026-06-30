Pedro Sánchez mantiene su apoyo a la presidenta de la SEPI tras su imputación

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha imputado en la causa que investiga una supuesta organización ilegal que buscaba desestabilizar procedimientos judiciales del PSOE o del Gobierno a 25 personas, entre las que figura la presidenta de la SEPI, Belén Gualda. Otros imputados son el expresidente de Enusa José Vicente Berlanga Arona, la directora corporativa de esta empresa Rosario Arévalo Sandez, el exdirectivo de Acciona Francisco Javier López Bueciega, el exmiembro del consejo consultivo andaluz y catedrático Juan Antonio Carrillo, el expresidente de Mercasa José Ramón Sempere y la por entonces directora de Desarrollo Corporativo y Relaciones Institucionales de Mercasa, María Teresa Castillo Pasalodos, entre otros.

La cúpula de la SEPI, entidad pública hasta ahora dirigida por Belén Gualda, están imputados. En una providencia fechada este lunes, Pedraz ha indicado que procede investigar "indicios de criminalidad" después de que analizase un escrito de la Fiscalía Anticorrupción. Según el juez, se trata de la organización que habría presuntamente realizado maniobras para influir en procesos judiciales y ayudas públicas, tal y como consta en diversos informes de la UCO, que entre otros asuntos incluye el pago de una comisión por el préstamo de 112,9 millones de euros recibido por Tubos Reunidos.

La Fiscalía Anticorrupción sostiene que el grupo denominado 'Hirurok', integrado por Leire Díez, Vicente Fernández y Antxon Alonso, habría llevado a cabo "acciones tendentes al otorgamiento" de la ayuda. A cambio de esta gestión percibieron un total de 114.950 euros por servicios de prospección de mercados a través de la empresa Mediaciones Martínez, pagos de los cuales constan facturas pero que la UCO considera "mendaces" ya que "su verdadera motivación" vendría por las gestiones efectuadas para que la SEPI aprobase la ayuda a Tubos Reunidos. Pero la decisión de Pedraz amplía el foco de la investigación a otras empresas, y no se limita a los 112,8 millones de euros que recibió Tubos Reunidos.

Sánchez mantiene su apoyo a Belén Gualda, presidenta de la SEPI, tras su imputación

El presidente del Ejecutivo ha expresado su apoyo a la presidenta de la SEPI después de que el juez la haya imputado en el 'caso Leire'. Sánchez ha manifestado que mantiene su confianza en Gualda al ser preguntado por los periodistas al término del acto que ha inaugurado de presentación del denominado Plan de Integración y Ciudadanía. Desde allí, ha respondido "por supuesto, claro que sí".

Feijóo asegura que el PSOE ya tiene "los mismos diputados que imputados: 121"

Por su parte, el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo ha mencionado en la Junta Directiva Regional de su partido la imputación de la presidenta de la SEPI, Belén Gualda, y de otras 24 personas. Ha explicado que "ya es oficial: el sanchismo ya tiene los mismos imputados que diputados, 121 imputados y 121 diputados".

Asimismo, ha destacado que tenemos "un Gobierno que no gobierna" y se dedican a ir "al despacho, cobrar un sueldo, coger el coche oficial y se valen del poder, pero no gobiernan".

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