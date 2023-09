¿Cómo actuar en caso de terremoto? Esto es lo que no debes hacer bajo ningún concepto

El temblor arrasó con todo en la noche del viernes al sábado en Marruecos. El terrible terremoto de magnitud 7 ya deja miles de muertos y los escombros se han apoderado de las calles. Cuando algo así ocurre, el pánico se apodera de la ciudad, pero es importante conocer cómo actuar si un seísmo nos sorprende, sea donde sea.

La importancia de saber qué hacer o cómo protegerse ante un seísmo es clave y puede salvarnos la vida. Sea en el lugar que sea: una casa, un coche, en plena calle... siempre debemos saber cómo actuar para intentar protegernos y no empeorar la situación. Hay cosas que no debemos hacer bajo ningún concepto si queremos proteger nuestra vida.

Lo que no hacer bajo ningún concepto

Hay cosas totalmente prohibidas en caso de terremoto si queremos ponernos a salvo. Si el seísmo nos sorprende dentro de una casa, lo más importante es cubrirse y bajo ningún concepto usar el ascensor para salir al exterior. La evacuación de un edificio siempre debe producirse por las escaleras. Recordamos que uno de los fallecidos por la pasada DANA, otra catástrofe natural, fue encontrado en un ascensor, en el que quedó atrapado. Tampoco es aconsejable permanecer debajo de una puerta debido al riesgo de posible derrumbamiento de las paredes o los techos.

Una vez pasado el temblor, es totalmente desaconsejable entrar en los pisos o edificios dañados. Si, por el contrario, nos encontramos en la calle durante el seísmo, no debemos ponernos jamás cerca de los muros o fachadas de los edificios así como tampoco de postes eléctricos. Permanecer cerca de cristales, cornisas u otros elementos que pueden desprenderse de una fachada es del todo desaconsejable. También debemos estar atentos al tráfico por si los conductores reaccionasen de manera brusca y provocasen accidentes.

Por último, es muy importante no bajar la guardia tras la sacudida. Las réplicas suelen ser muy comunes y, aunque puede que de menor intensidad, no son menos peligrosas que el primer temblor.

Así debemos protegernos

Un terremoto no es predecible, pero debemos tener una casa bien equipada por si se va la luz o por si sufrimos alguna herida. Es importante tener linternas y un botiquín equipado en casa por lo que pueda pasar. Ponerse a salvo es lo más importante y para ello, uno de los lugares más seguros es debajo de una mesa o una cama, asegurando que estamos cubiertos por completo e intentando buscar un agarre que nos permita sentirnos seguro pese a la sacudida.

También es necesario que los objetos pesados que podamos tener no se encuentren en las alturas, es decir, evitar ponerlos encima de estanterías o de muebles para que no caigan. Es importante que las estanterías, lámparas y muebles estén bien sujetos ante un posible terremoto. Si estas en un sitio publico, localiza las salidas de emergencia y zonas seguras para resguardarte.

Una vez se produzca la evacuación, que debe ser paulatina y ordenada, es vital utilizar las escaleras del edificio para salir al exterior. Usar el ascensor es muy peligroso y puede hacer que quedemos atrapados. Si por el contrario no puedes salir por su propio pie porque has sufrido algún daño o has quedado bajo los escombros, también es importante tu colaboración. Intentar golpear los escombros o lo que tengas a mano puede hacer que los efectivos te localicen con mayor rapidez y te salven la vida.

En caso de que el terremoto te sorprenda en mitad de un viaje, en el interior de un vehículo, es necesario pararlo de inmediato donde permita el tráfico y permanecer dentro del mismo hasta que finalice el temblor. Una vez pasada la sacudida, se debe comprobar que nadie ha resultado herido, así como examinar a las personas cercanas por si han sufrido alguna herida. Según el 112, los heridos graves no deben moverse a no ser que se tenga conocimiento de cómo hacerlo o en caso de empeoramiento grave o peligro inminente, como, por ejemplo, fuegos o derrumbamientos.

Estés en el lugar que estés, es importante mantener la calma y permanecer atento a las indicaciones es imprescindible, al igual que lo es permanecer en el mismo sitio donde te haya pillado el seísmo. Tras el temblor, es importante informar a Emergencias de la situación: qué ha pasado, cómo te encuentras, qué es lo que ves, si se aprecian grandes daños y si tienes constancia de personas afectadas.