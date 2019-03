Comienza la moda de quitarse los tatuajes

"No me veo con ese tatuaje y he preferido borrarlo", reconoce Laia. Ya no se siente a gusto con él y ya lleva dos sesiones de láser para quitárlo de su piel.

Lo que antes fue una obra de arte ahora se ha convertido en un estorbo, "he ido a entrevistas de trabajo y no me gustaba que se viera mi tatuaje".

El doctor afirma que "el 85% de la gente a los 20 años no se siente identificado", hasta 60 casos al año registra una clínica valenciana. En la mayoría de los casos, los motivos laborales suelen detrás detrás.

Quiere quitarse el tatuaje porque va a dedicarse a ser bombero, a trabajar para las fuerzas de seguridad del estado, profesiones q no tienen permitido llevar tatuajes visibles.

Dependiendo del tatuaje puede costar entre 500 y 3.000 euros eliminar cualquier resto de tinta. "Tiene que ser algo muy importante para quitármelo", dice una viandante.

Otros como Iván lo siguen teniendo claro, un tatuaje es para toda la vida, "si te tatúas es porque te gusta y porque no te lo vas a quitar. No puedes estar poniéndotelo y quitándotelo". Junto a los motivos laborales están los que cambian de estrato social y ya no se identifican con la marca en su piel.