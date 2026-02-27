La exjefa de prensa de Mazón dice que comunicó lo que el expresident hizo el día de la DANA por "suposiciones"

La exjefa de prensa de Carlos Mazón, Maite Gómez, ha sido citada a declarar como testigo este viernes en el juzgado de Catarroja donde sigue la instrucción sobre la dana del 29 de octubre de 2024 en la que murieron 230 personas. Gómez ha llegado al edificio del Palacio de Justicia de Catarroja a primera hora de la mañana sin responder a las preguntas de los medios de comunicación que la esperaban a la entrada.

En su declaración, Gómez ha manifestado que el 29 de octubre de 2024 estuvo trabajando hasta las 17:30 horas en el Palau de la Generalitat Valenciana. La exjefa de prensa ha asegurado que no sabía dónde estaba Mazón aquella tarde. "Solo coincido con Mazón cuando me subo al coche con él para ir al centro de l'Eliana", ha aseverado según han confirmado a Antena 3 Noticias fuentes conocedoras de su declaración.

Asimismo, ha indicado que únicamente habló con Francisco González, entonces director general de Comunicación de la Generalitat, aquella tarde y "nada relacionado con la emergencia". En ese sentido, ha explicado que, sobre las 19.45 horas, le llamó la directora general de Organización, Coordinación y Relaciones Institucionales, María Jesús García, para pedirle que fuera al Palau para, más tarde, ir a l'Eliana sin explicarle el motivo. Allí, en el Centro de Coordinación de Emergencias, estaba reunido el Cecopi desde las 17:00 horas.

Admite que informó por suposiciones en plena tragedia.

Minutos más tarde, dentro de ese coche, a las 20:11, horas sonó el Es-Alert. Ha señalado que no pudo ver la reacción del resto de ocupantes porque ella iba sentada delante. Siguiendo con su testimonio, ha relatado que llamó a sus hijas porque estaban solas, a su marido, que estaba trabajando en un polígono, y a Francisco González, a quien le comunica que van camino a l'Eliana. Durante ese trayecto, ha destacado que no le dio tiempo de hablar con Mazón pero tuvo la sensación de que estaba plenamente informado de la emergencia. A este respecto, ha puntualizado que hablaban del embalse de Forata aunque no escuchó lo que pudiera decir Mazón.

Al llegar al Centro de Emergencias en l'Eliana fue consciente de la situación, según su testimonio. Ha apuntado que ella no comentó nada porque no era su trabajo y comprendía que al presidente valenciano le informaban las personas que estaban en la emergencia de la catástrofe. Además, ha añadido que no escuchó ninguna conversación de Mazón o de alguno de los dos investigados en la causa, Salomé Pradas y Emilio Argüeso.

“Cuando informamos en los días posteriores sobre las horas en las que Mazón estuvo en el Palau, lo hicimos con las horas que nos parecieron lógicas, no sobre lo que sabíamos”.

