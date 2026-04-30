Las colas y el caos marcan la regularización masiva de inmigrantes en Cataluña

Cientos de personas continúan haciendo largas colas durante el día e incluso de madrugada en Barcelona, L’Hospitalet de Llobregat y otros municipios para obtener empadronamientos e informes de vulnerabilidad, documentos imprescindibles para acceder al proceso extraordinario de regularización impulsado por el Gobierno.

La puesta en marcha del dispositivo presencial ha arrancado con importantes problemas organizativos. Largas esperas de varias horas, falta de información clara y una notable sensación de desorden han marcado los primeros días, especialmente en el área metropolitana de Barcelona. A pesar de ello, la afluencia no ha dejado de crecer.

El pasado martes 28 de abril se abrió un nuevo punto de atención en el barrio de Hostafrancs con el objetivo de descongestionar otros centros. Se estima que alrededor de 150.000 personas en Cataluña podrían beneficiarse de esta medida, lo que supondría un paso clave para su integración en el mercado laboral y el sistema de bienestar.

Aunque las condiciones han sido difíciles, los solicitantes nos aseguran que sienten "alivio" y están contentos de esta oportunidad. Una oportunidad que muchos llevaban años esperando para regularizar su situación. Sin embargo, también abundan las quejas por la falta de organización y las dudas sobre cómo completar correctamente los trámites.

Barcelona: horas de espera y momentos de tensión

En la capital catalana, desde el primer día se han vivido escenas de colas interminables y personas pasando la noche a las puertas de oficinas. También se han registrado momentos de tensión debido a intentos de colarse en las filas, lo que ha generado conflictos entre los asistentes. En algunos casos, las oficinas optaron por cerrar temporalmente sus puertas para recuperar el control.

La Farga y otros puntos saturados

La saturación no se limita a Barcelona. En el Hospitalet, el Ayuntamiento ha centralizado gran parte de las gestiones en el recinto de La Farga, donde también se han registrado aglomeraciones significativas. La alta demanda sigue poniendo a prueba la capacidad de respuesta de las administraciones.

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