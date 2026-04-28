¿Para qué sirve el certificado de vulnerabilidad?: un papel clave en la regularización extraordinaria

Las imágenes de colas e incluso enfrentamientos en municipios como Murcia han puesto el foco en un documento del que muchos hablan, pero pocos conocen en detalle: el certificado de vulnerabilidad. Se ha convertido en un imprescindible para miles de migrantes en situación irregular que buscan regularizar su situación en España. Sin embargo, su utilidad es mucho más limitada de lo que a veces se cree. Este certificado no abre la puerta a ayudas sociales ni económicas, sino que tiene un objetivo muy concreto dentro del proceso administrativo.

El certificado de vulnerabilidad es un documento diseñado exclusivamente para la regularización extraordinaria de personas migrantes. No tiene validez para solicitar ayudas públicas, prestaciones o beneficios sociales. Se trata de un modelo oficial que puede descargarse desde la web del Ministerio de Migraciones y que debe ser cumplimentado y sellado por una ONG autorizada o por un ayuntamiento tras una entrevista personal.

Como explica el abogado David Peralta, en ese proceso "el trabajador social o de la ONG puntúa qué concreto caso se da en esta situación", valorando aspectos como la falta de ingresos o las dificultades para conseguir un empleo.

Cómo se obtiene y qué se valora

Para conseguir este certificado, los solicitantes deben pasar una entrevista en la que analiza su situación personal y social. Entre los factores que se tienen en cuenta están: la falta de recursos económicos, situaciones de riesgo psicosocial o las dificultades de acceso al empleo. Desde ONGs como Rayuela, la asesora Jurídica Asoc. Valentina Campos señala que se evalúa, por ejemplo "que no tengan recursos económicos o estén en riesgo psicosocial".

En algunos casos, el proceso no se limita solo a una entrevista. Puede implicar visitas al domicilio para comprobar las condiciones reales en las que vive la persona solicitante.

Diferencias con el informe de vulnerabilidad

Algo que hay que tener muy en cuenta es poder diferenciar este certificado con el informe de vulnerabilidad. Aunque suenan parecido, no sirven para lo mismo. El informe de vulnerabilidad es un documento más técnico que sí puede utilizarse para acceder a determinadas ayudas o, por ejemplo, para evitar un desahucio. El certificado, en cambio, está diseñado expresamente para acceder a la regularización, "no da ningún tipo de derecho adicional", subraya Peralta.

Para muchas personas migrantes sin arraigo familiar, contrato o oferta de trabajo, este certificado es una de las pocas vías para avanzar en su situación administrativa. De ahí la presión en ayuntamientos y ONGs, que siguen desbordados ante la alta demanda. El Gobierno ha autorizado a más entidades para gestionar estos documentos, intentando aliviar una situación que sigue generando largas colas y momentos de tensión.

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