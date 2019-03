Colas y precios altos en los mercados españoles

Un año se repite la misma imagen en los mercados de toda españa. Largas colas y muchos compradores buscando cigalas, ostras, besugo,cordero, etc. Llega la Nochevieja, la última cena del año, y los españoles fieles a la tradición apuran a última hora para llenar el carro de la compra.



El producto estrella es el marisco que como todos los años sube su precio sobre un 30%. No es el único alimento que incrementa su precio estos días. El cordero o el cabrito también cuestan más que hace unos días. Es la ley de la oferta y la demanda.



Par los que quieren ahorrar dinero siempre está la apuesta por las verduras y las legumbres, un género que no varia su precio en estas fechas.



Lo que no faltará en ningún carro de la compra son la ya tradiconales uvas. El precio de la uva de variedad Aledo, que es la que se consume habitualmente en la Nochevieja, es este viernes en el mercado barcelonés de abastos de 1,40 euros el kilo. Según los entendidos, un precio muy parecido a otros años.



Al final lo más importante es celebrarlo con familiares y amigos. Se acaba el 2011 y ya es hora de dar la bienvenida a 2012.