Clases de ChatGPT para mayores: "Puedo organizar un viaje o preguntarle recetas, es una maravilla"

Cuando Tere nació no había teléfono. "Llegó cuando yo ya era una chica, al principio lo tenía alguna empresa y poco más", recuerda. Hablamos del teléfono fijo; la llegada de los móviles casi pareció brujería. "Recuerdo la primera vez que vi uno, a una persona en la calle. Vi que iba hablando sola, aquello parecía una locura". Tere tiene 86 años y hoy en día utiliza la tecnología con soltura. "Para mí el teléfono es una herramienta muy valiosa. Utilizo WhatsApp, accedo al banco, busco vídeos en YouTube de temas que me interesan…"

Como Tere, son cada vez más los mayores que emplean la tecnología en su día a día. En 2015, el porcentaje de personas mayores que utilizaba internet diariamente era del 20%; en 2025, la cifra ha subido hasta el 75%. La tendencia es clara. Se percibe también en el uso de teléfonos móviles: del 82 % en 2015 al 96 % diez años después.

El objetivo es apoyar la digitalización de los mayores

Con este contexto, la Obra Social Abanca ha presentado esta mañana en Santiago de Compostela el proyecto de Igualdad Digital, con el objetivo de apoyar la digitalización de los mayores de 60 años y reducir la brecha competencial.

La plataforma presentada hoy es un recurso formativo gratuito en el que, a través de asesoramiento personalizado, se pretende ayudar a este colectivo a acercarse a la inteligencia artificial. Una plataforma con información, vídeos, posibilidad de preguntar y, sobre todo, con un entorno seguro en el que acercarse al deseado y/o temido ChatGPT. "Es una plataforma que sirve para el público general, todo el mundo va a poder tener acceso, y también incluso desde la perspectiva docente, para quien quiere enseñar a los mayores", nos cuenta José Luis Liñares, responsable de estudios y evaluación del área de Mayores de Afundación. Desde su departamento han realizado más de 2.000 acciones formativas en los últimos 10 años, con cerca de 22.000 participantes en es lucha contra la desigualdad digital que viven los mayores.

Taller de ChatGPT para mayores

Para dar a conocer esta herramienta, hoy se ha desarrollado un taller en el que veinte participantes han podido conocerla de primera mano y plantear todas sus dudas en directo. Nosotros nos hemos colado en esta presentación para ver cómo resultaba y, a juzgar por lo que este grupo ha podido hacer en unos minutos, nos imaginamos lo que van a poder exprimir de la IA en cuanto se suelten.

"Ahora mismo estoy organizando un viaje. Puedo también buscar recetas o trucos para limpiar una mancha de cualquier cosa; hay de todo", nos explica una de las participantes mientras teclea en su teléfono móvil. "Yo nunca lo había usado, estamos en ello, a ver cómo va. Pero sí que me gusta y me parece importante estar al día", explica otro de los presentes. "Hay que tener cuidado: hay cosas que no sabes usar y dan miedo, pero por eso es mejor que te expliquen", nos cuentan.

En lo que todos coinciden es en la importancia de no quedarse atrás. Porque hacerse mayor no es un motivo para parar. "No puedes dejarte ir; hay que mantenerse activo en todo, también en estas cosas", nos dicen. Aquí, dentro del colectivo de mayores, la franja de edad es amplia y eso también hace que las clases sean más dinámicas y abiertas. "Hay personas de todo tipo: hay a quien le cuesta más y quien ya está familiarizado y lo pilla rápido, pero todos tienen cabida", nos dice Gabriel, el profesor. Hoy les ha ayudado a ver las ventajas de la IA y ha introducirse en este mundo con la herramientas básicas. ¿Quién sabe? A lo mejor más de uno acaba echándole una mano a sus hijos en su relación con ChatGPT.

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