Cinco testigos dejan durante dos horas sin coartada al 'Cuco'

Así, uno de los testigos ha asegurado que estuvo haciendo 'botellona' con él hasta las 20.30 horas del 24 de enero de 2009 en los alrededores del pabellón de los deportes de San Pablo.

Asimismo, otros cuatro testigos, también compañeros de instituto aunque no pertenecientes a su círculo de amistades, han puesto de manifiesto que el procesado no llegó hasta las 22.30 horas a la 'botellona' que estaban haciendo en Santa Clara, de manera que hay una franja horaria de, al menos hora y media, en la que el menor no tiene coartada.

De igual modo, el primero de los testigos que ha comparecido en la mañana de este viernes en la octava jornada del juicio que celebra el Juzgado de Menores número 3 contra el 'Cuco' ha asegurado, además, que durante el 'botellón' celebrado junto al polideportivo San Pablo el imputado llevaba puestos unos pantalones vaqueros claros, mientras que, en la segunda de las 'botellonas', se había cambiado y se presentó en Santa Clara ataviado con un pantalón de camuflaje.

Los cuatro testigos que estuvieron presentes en esta última 'botellona' han señalado que el menor acusado no se fue de allí hasta las 00.00 horas, cuando éste siempre había declarado que llegó a su casa en torno a las 23.00 horas.