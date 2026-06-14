Noticias de hoy, domingo 14 de junio de 2026

La posible firma del acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán, la declaración de Zapatero esta próxima semana, el mensaje de agradecimiento del Papa al rey Felipe XIV, o la muerte de una joven de 21 años en Brasil haciendo puenting, entre las noticias más destacadas de la jornada.

Trump ve inminente el acuerdo con Irán

Este sábado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmaba que las conversaciones con Irán avanzan favorablemente, y expresaba su confianza en que ambas partes puedan cerrar próximamente un acuerdo preliminar que contribuya a estabilizar la situación en Oriente Próximo. A través de su red social Truth, Trump señalaba que el documento negociado podría formalizarse en estas próximas horas.

Pero Irán no dice lo mismo, ya que el negociador jefe iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, ha afirmado este domingo que es "imposible hablar de seguir adelante" con Estados Unidos, si no se cumple sus compromisos en el Líbano.

Semana clave para Zapatero

Esta semana es clave para José Luis Rodríguez Zapatero, quien declarará los días 17 y 18 de junio ante el juez Calama.

Otra de las noticias más destacadas del día ha sido el mensaje de agradecimiento que ha lanzado el papa León XIV este domingo al rey Felipe XIV, por el respaldo recibido durante su viaje apostólico a España. "Queridos hermanos y hermanas, expreso, ante todo, mi gratitud al Señor por el viaje apostólico que me ha concedido realizar en España. Agradezco al pueblo español que me ha acogido con gran entusiasmo y devoción. Estoy agradecido de modo especial a Su Majestad el Rey", ha afirmado el pontífice.

Muere una joven haciendo puenting

Una joven de 21 años fallecía este sábado en el municipio de Limeira, en el estado brasileño de São Paulo, durante la práctica de un salto de puenting en un punto turístico conocido como la Ponte do Esqueleto, tras ser lanzada sin cuerda.

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