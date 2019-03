Los jubilados de Baleares vuelven a cantar bingo

El local a tercera edad parroquial de Son Contoner fue cerrado por hacerle competencia desleal a las salas autorizadas, jugando al bingo por 10 céntimos el cartón.

Agentes de la Brigada de Juego del Cuerpo Nacional de Policía e inspectores de la Conselleria d'Interior del Govern balear han clausurado tres clubs de la tercera edad por jugar a bingo de manera ilegal en ultimahora.es .

Sólo hace unos días, la policía entró en el local de la tercera edad parroquial de Son Contoner en Palma. Los agentes, cumpliendo órdenes de los inspectores de juego de la consellería entraron en el local. Solicitaron a todos los presentes la documentación, levantaron varias actas y precintaron la sala llevándose máquina de bingo.

La gente les recriminó duramente: "Fuera, fuera, llevaros al Jaume Matas y dejarnos tranquilos. Nosotros no hemos hecho nada malo", afirma Primitiva, la presidenta de la asociación. "A mí casi me da un ataque. De hecho me tuvieron que llevar a urgencias de la tensión que acumulé". Además de la máquina de bingo los agentes se llevaron la recaudación de unos cinco euros.

El padre Manolo, sacerdote responsable de la parroquia de Beat Ramón Llull no termina de creérselo y explica que "Llevamos muchos años haciendo bingo con los viejecitos y nunca ha pasado nada. Los cartones los vendemos a 10 y algunos especiales de 20 céntimos. Con esta fortuna es imposible que le hagamos la competencia a ningún bingo oficial"

Todo parte una denuncia interpuesta por parte de los propietarios o representantes de las salas de bingo oficiales que hay en Mallorca. Los mismos se quejan de que los clubs de las terceras edades están haciendo competencia desleal.