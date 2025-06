Así fue el angustioso rescate del cayuco que volcó en El Hierro: "Me tiré al agua sin pensarlo"

Zebenzui Cabrera, un patrón de la salvamar Navia de Salvamento Marítimo, vislumbró como un cayuco volcaba en el muelle de La Restinga, en El Hierro, Canarias. El incidente tuvo lugar el pasado 28 de mayo y se cobró la vida de siete mujeres, entre ellas dos niñas de cinco años y una adolescente de 16.

A pesar de no estar en activo, el patrón observó que la embarcación se daba la vuelta y que, en medio del caos, nadie había podido aún ayudar a un padre y su bebé, que se encontraban en una situación peligrosa. Fue en ese momento, "sin dudar", cuando decidió tirarse al agua.

"Cualquier compañero habría hecho lo mismo", ha relatado Cabrera en una entrevista concedida a EFE, en la que ha especificado que "estaba de servicio, pero no estaba activado".

El patrón ha remarcado que "es padre" y que la imagen de un hombre con su hijo inmóvil en sus manos le "mató". "Pensé que estaba muerto, pero me he enterado de que está en el hospital y se encuentra bien", ha explicado.

"Lo ví sacudiendo al niño, me quité la ropa y me tiré al agua sin pensarlo", ha declarado Cabrera, al que todavía le es duro rememorar lo sucedido ese día: "Se me hace un nudo en la garganta".

A pesar de lo difícil que puede resultar su profesión, ha aprendido a "compartimentar las cosas" y poder mirar "el lado bueno". En esta ocasión sería que fueron capaces de "salvar a un montón de gente", concretamente, a 52 personas.

Al ser preguntado por los protocolos, Cabrera ha insistido en que "el protocolo acaba cuando empieza el factor humano". Además, ha explicado que la situación nunca es la misma, por lo que no se puede actuar de una única manera. "Cada rescate y cada emergencia es diferente. Todo influye, tengo muchos rescates encima y nunca he visto dos iguales".

La tragedia

Un cayuco que transportaba a más de 150 personas volcó en el puerto de La Restinga, en la isla canaria de El Hierro, durante el proceso de desembarco. El accidente dejó al menos siete fallecidos: cuatro mujeres, una adolescente de 16 años y dos niñas de 5 años.

La embarcación, que había partido días atrás desde Mauritania, aunque inicialmente se informó que venía de Guinea Conakry, transportaba una elevada proporción de mujeres y menores, algo poco habitual en esta ruta migratoria. Según organizaciones como Caminando Fronteras, a bordo viajaban principalmente personas de Senegal, Guinea y Mali, entre ellas una veintena de menores.

El vuelco ocurrió cuando algunos ocupantes se agruparon en un lado del cayuco mientras se realizaba el traslado al buque de Salvamento Marítimo, lo que provocó el desequilibrio de la embarcación. En ese momento, decenas de personas cayeron al agua, mientras otras quedaron atrapadas en el interior del cayuco volcado.

Los equipos de rescate, que ya estaban desplegados en el muelle, actuaron de inmediato. Participaron unidades de Salvamento Marítimo, Cruz Roja, Policía Nacional, Guardia Civil, personal sanitario e incluso buzos voluntarios locales, quienes ayudaron a buscar posibles víctimas dentro de la embarcación hundida.

Varios menores fueron trasladados en estado grave a hospitales en Tenerife, mientras que otros permanecen ingresados en El Hierro con lesiones de menor consideración.

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, expresó su pesar por la tragedia y criticó la falta de comprensión de quienes toman decisiones migratorias desde la distancia. Por su parte, el Cabildo de El Hierro decretó dos días de luto oficial como muestra de duelo ante lo que calificaron como una nueva tragedia humanitaria.

