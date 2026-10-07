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Hablando en Plata

Casi el 80% de las personas reconocen discriminaciones por edad hacia los mayores

Es una de las conclusiones que se extraen del segundo barómetro de edadismo de Hablando en Plata.

Dos personas mayores hablando

Casi el 80% de las personas aprecian discriminaciones por edad hacia los mayores | EFE

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Ángela Clemente
Ángela Clemente
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Casi el 80% de la población percibe situaciones de discriminación por edad hacia las personas mayores de manera frecuente o muy frecuente en diferentes ámbitos, como el laboral, la moda o las redes sociales. Es una de las conclusiones del II Barómetro de Edadismo de la iniciativa 'Hablando en Plata', que analiza cómo la población de entre 18 y 55 años percibe a las personas mayores.

Edadismo en el ámbito laboral

La mitad de las personas (el 53,6%) menores de 55 años no ha escuchado nunca el término o no sabe cuál es el significado de la palabra 'edadismo', un desconocimiento que es mucho mayor entre los más jóvenes y con menor nivel de estudios, "lo que supone un problema a la hora de identificarlo y cuestionarlo", ha explicado en la presentación del barómetro Anabel Suso.

Una vez conocido el término, casi el 80% aprecia edadismo sobre todo en el ámbito laboral, aunque también en otros sectores como el de la publicidad y la moda (79,3%), el entorno digital (79%) y las redes sociales (77,3%).

El estudio detalla que el edadismo se presenta en la sociedad, en gran medida a través de discursos, creencias y actitudes asumidos socialmente como normales.

Contratos a jóvenes

En el empleo, otro ejemplo de edadismo es que un 55,6% contrataría antes a una persona joven que a una mayor con la misma experiencia.

Por otro lado, el 84,5% percibe presión social para eliminar los rasgos físicos del envejecimiento y el 80,3% cree que con la edad las personas se vuelven invisibles, porcentajes más elevados en las mujeres.

De manera general, las creencias positivas sobre las personas mayores tienden a reforzarse a medida que aumenta la edad de los encuestados. Destaca que el 62,7% de la población de 18 a 30 años considera que las personas mayores rinden menos el trabajo.

Impulsar acciones de sensibilización

La investigación pone de manifiesto la necesidad de impulsar acciones de sensibilización que permitan identificar y cuestionar las creencias y conductas discriminatorias basadas en la edad.

En la clausura del acto, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha destacado que ahora una persona con 65 o más está en la "plenitud de su vida laboral y con mucho que aportar".

Hablando en plata

Hablando en plata es la nueva web de Atresmedia dirigida a personas mayores de 55 años, que nace dentro de la iniciativa del Grupo con la que pretende revalorizar a dicho grupo de edad y que servirá como punto de encuentro y atenderá a los intereses del colectivo en sus diversos ámbitos.

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