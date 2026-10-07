Casi el 80% de las personas reconocen discriminaciones por edad hacia los mayores

Casi el 80% de la población percibe situaciones de discriminación por edad hacia las personas mayores de manera frecuente o muy frecuente en diferentes ámbitos, como el laboral, la moda o las redes sociales. Es una de las conclusiones del II Barómetro de Edadismo de la iniciativa 'Hablando en Plata', que analiza cómo la población de entre 18 y 55 años percibe a las personas mayores.

Edadismo en el ámbito laboral

La mitad de las personas (el 53,6%) menores de 55 años no ha escuchado nunca el término o no sabe cuál es el significado de la palabra 'edadismo', un desconocimiento que es mucho mayor entre los más jóvenes y con menor nivel de estudios, "lo que supone un problema a la hora de identificarlo y cuestionarlo", ha explicado en la presentación del barómetro Anabel Suso.

Una vez conocido el término, casi el 80% aprecia edadismo sobre todo en el ámbito laboral, aunque también en otros sectores como el de la publicidad y la moda (79,3%), el entorno digital (79%) y las redes sociales (77,3%).

El estudio detalla que el edadismo se presenta en la sociedad, en gran medida a través de discursos, creencias y actitudes asumidos socialmente como normales.

Contratos a jóvenes

En el empleo, otro ejemplo de edadismo es que un 55,6% contrataría antes a una persona joven que a una mayor con la misma experiencia.

Por otro lado, el 84,5% percibe presión social para eliminar los rasgos físicos del envejecimiento y el 80,3% cree que con la edad las personas se vuelven invisibles, porcentajes más elevados en las mujeres.

De manera general, las creencias positivas sobre las personas mayores tienden a reforzarse a medida que aumenta la edad de los encuestados. Destaca que el 62,7% de la población de 18 a 30 años considera que las personas mayores rinden menos el trabajo.

Impulsar acciones de sensibilización

La investigación pone de manifiesto la necesidad de impulsar acciones de sensibilización que permitan identificar y cuestionar las creencias y conductas discriminatorias basadas en la edad.

En la clausura del acto, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha destacado que ahora una persona con 65 o más está en la "plenitud de su vida laboral y con mucho que aportar".

Hablando en plata

Hablando en plata es la nueva web de Atresmedia dirigida a personas mayores de 55 años, que nace dentro de la iniciativa del Grupo con la que pretende revalorizar a dicho grupo de edad y que servirá como punto de encuentro y atenderá a los intereses del colectivo en sus diversos ámbitos.