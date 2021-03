Filas de carros de la compra para recibir ayuda en una Iglesia en las colas del hambre de Barcelona

Las organizaciones benéficas en España aseguran que la demanda de ayuda es cada vez mayor. Las filas de carros que se forman a las puertas de una iglesia en busca de alimentos en las colas del hambre en Barcelona reflejan la situación por la que están pasando multitud de familias.

En concreto, el centro atiende a un total de 150 familias, pero cada día acuden personas de cualquier edad y que nunca pensaron llegar a tal situación.

El IMV solo llega a un 6,4% de quienes viven bajo el umbral de la pobreza

La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales han denunciado que solo el 6,4% de quienes viven bajo el umbral de la pobreza recibe el ingreso mínimo vital y advierten de que tres de cada cuatro solicitudes son denegadas.

"Dinero no cobro ninguno, la ayuda que me daban me la han denegado y entonces fui al asistente social y me ha dado para que venga con el carro" para poder recoger productos de primera necesidad", explica a Antena 3 Noticias una mujer en las colas del hambre en Barcelona.

Según la asociación, más de 800.000 familias "malviven en la pobreza extrema en nuestros país" y el "Gobierno no ha cumplido ni siquiera con una cuarta parte del objetivo que se planteó de que en unos meses llegaría el IMV" a todas ellas.