Liberadas seis personas asiáticas reclutadas para trabajar hasta 14 horas al día en La Rioja

La Guardia Civil ha liberado a seis personas de origen chino que se encontraban en condiciones de explotación laboral en Calahorra (La Rioja), donde eran obligadas a trabajar hasta 14 horas diarias todos los días de la semana, por lo que han sido detenidos tres hombres y una mujer.

A los detenidos se les considera presuntos autores de los delitos fiscal, trata de seres humanos con fines de explotación laboral, blanqueo de capitales y pertenencia a una organización criminal, en este caso, especializada en captar trabajadores asiáticos, ha detallado este jueves la Guardia Civil en una nota.

Operación 'Huotui'

La operación, denominada por la Guardia Civil como 'Huotui', comenzó tras una inspección de una nave en obras situada en el Polígono Industrial Azucarera de Calahorra (La Rioja), donde los agentes detectaron indicios de una posible red de explotación laboral. Fueron varios los trabajadores de nacionalidad china que huyeron ante la presencia de los agentes, mientras que el encargado de la obra "trataba de obstaculizar la labor policial aprovechando la barrera idiomática para eludir las preguntas de los investigadores", explicaba la Guardia Civil.

El estudio patrimonial de la organización reveló que, entre los años 2019 y 2025, las cuentas bancarias del principal responsable de la red registraron movimientos por más de 5,2 millones de euros, de los cuales, alrededor de 3,4 millones de euros carecen de trazabilidad conocida.

Las condiciones de trabajo

Se conoce que la organización captaba en China a ciudadanos en situación de vulnerabilidad y los trasladaba a España con visado de turista para emplearlos en el sector de la construcción con jornadas de entre 12 y 14 horas diarias, los siete días de la semana, sin ninguna medida de seguridad e incumpliendo las normas del sector de la construcción. Poniendo, así, en riesgo su salud y su integridad física.

En cuanto al salario, les descontaban del mismo cantidades en concepto de alojamiento y manutención. Dormían en colchones colocados sobre palés de madera, en condiciones higiénico-sanitarias deplorables, carentes de las mínimas condiciones de habitabilidad y la organización recurría de manera sistemática a la intimidación y la violencia para, como informa la nota de la Guardia Civil, "mantener el control".

Explotación de la operación

Durante la explotación de la operación se intervinieron 11.000 euros en efectivo, documentación de interés para la investigación y varios vehículos usados por la organización.

Además, se han bloqueado once cuentas bancarias vinculadas a los investigados y a la suspensión temporal de la actividad empresarial utilizada como tapadera para el desarrollo de las actividades ilícitas.

