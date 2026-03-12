Efemérides de hoy 12 de marzo de 2026: ¿Qué pasó el 12 de marzo?

El 12 de marzo de 2000, el papa Juan Pablo II pide perdón ante Dios por todos los pecados cometidos por la Iglesia católica a lo largo de la historia. Este acto fue concebido como 'la Jornada del Perdón', durante el primer domingo de cuaresma de ese año. El papa ofició una misa solemne en la basílica de San Pedro de Ciudad del Vaticano, miles de fieles se acercaron para estar presentes en aquella fecha de tanta relevancia. El pontífice presentó ante el crucifijo los pecados que los hijos de la Iglesia habían cometido durante siglos. De esta manera, el papa Juan Pablo, quiso culminar su proyecto de "purificación de la memoria" durante el Gran Jubileo, el Jubileo de 2000.

Un 12 de marzo, pero de 1996, Bill Clinton firma la Ley Helms-Burton, con la que Estados Unidos endurece el embargo sobre Cuba. Su objetivo era el de desalentar la inversión extranjera e internacionalizar el bloqueo cubano, estableciendo que se pueda negar la entrada a territorio estadounidense de los directores generales de empresas que hayan invertido en propiedades expropiadas tras la revolución de Fidel Castro. Además, todo ciudadano del país norteamericano podrá demandar, ante las cortes federales de EE. UU., a la persona física o jurídica que a partir de esta fecha comercialice con los bienes confiscados por el Gobierno de Cuba el 1 de enero de 1959.

¿Qué pasó el 12 de marzo?

1919.- Estalla en Egipto un movimiento nacionalista contra los ingleses.

1925.- El político chino Chiang Kai Chek asume el mando del Kuomintang.

1939.- Finlandia capitula ante la URSS.

1950.- Los belgas aprueban en referéndum la vuelta al país del rey Leopoldo III.

1970.- Se fijan los términos del acuerdo preferencial entre España y el Mercado Común Europeo.

1971.- Hafez al-Assad comienza su mandato como jefe de Estado en Siria.

1986.- Los españoles aprueban en referéndum la permanencia de España en la OTAN.

1990.- Botadura del buque oceanográfico de investigación 'Hespérides' operado por el Centro Superior de Investigación Científica de España (CSIC). El navío ha participado en numerosas campañas en aguas de los océanos Ártico y Antártico.

1999.- La República Checa, Polonia y Hungría, primeros países ex miembros del Pacto de Varsovia que ingresan en la OTAN.

2003.- Asesinado en Belgrado el primer ministro serbio, Zoran Djindijic.

2015.- La NASA lanza una misión pionera para estudiar el campo magnético de la Tierra.

¿Quién nació el 12 de marzo?

1863.- Gabriel D'Annunzio, escritor y político italiano.

1915.- Alberto Burri, pintor italiano, considerado el creador del expresionismo abstracto.

1919.- Miguel Gila, humorista español.

1922.- Jack Kerouac, escritor estadounidense.

1946.- Liza Minnelli, actriz y cantante estadounidense.

1948.- James Taylor, músico estadounidense.

1979.- Pete Doherty, músico británico.

¿Quién murió el 12 de marzo?

1648.- Gabriel Téllez, "Tirso de Molina", dramaturgo español.

1984.- Juana Mordó, galerista de arte española.

2001.- Robert Ludlum, escritor estadounidense.

2007.- César Albiñana García-Quintana, jurista español.

2008.- Lazare Ponticelli, último combatiente francés de la I Guerra Mundial.

2009.- Quintín Cabrera, cantautor nacido en Uruguay y afincado en España.

2015.- Marisa Díez de la Fuente, galerista.

¿Qué se celebra el 12 de marzo?

Hoy, 12 de marzo, se celebra el Día Mundial del Glaucoma.

Horóscopo del 12 de marzo

Los nacidos el 12 de marzo pertenecen al signo del zodiaco Piscis.

Santoral del 12 de marzo

Hoy, 12 de marzo, se celebran los santos Inocencio, Bernardo, Maximiliano y Gregorio Magno.