Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Noticias hoy

Noticias de hoy, jueves 12 de marzo de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, jueves 12 de marzo de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Noticias de hoy

Noticias de hoy, jueves 12 de marzo de 2026 | Antena 3 Noticias

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

Donald Trump da por "ganada" la guerra en Irán mientras los bombardeos le llevan la contraria.

Donald Trump da por "ganada" la guerra

Se cumplen 13 días de guerra y los bombardeos no cesan. Un día más, Israel golpea sin piedad el sur del Líbano. Un ataque a gran escala contra Hizbolá que se ha cobrado la vida de, al menos, 24 personas. En Jerusalén, han sonado las alarmas. En Tel Aviv, varias personas se han tenido que proteger bajo un puente. Mientras tanto, Trump asegura que EE.UU. ya "ha ganado la guerra".

Irán bloque el estrecho de Ormuz

Con el estrecho de Ormuz bloqueado y con el continuo ataque a buques, Irán deja claro su objetivo, que el precio del barril de brent se dispare hasta los 200 dólares. Esto supondría un colapso para muchas economías. Ante este temor se han liberado 400 millones de barriles de crudo de las reservas estratégicas. La mayor inyección de la historia. De momento, a esta hora, el precio se dispara hasta los 100 dólares.

Unicef denuncia que más de 1.100 niños han muerto o han resultado heridos

La situación es catastrófica. Las cifras del terror: Más de 1.100 niños han muerto o han resultado heridos desde el comienzo de la guerra en Irán, según UNICEF desde que comenzó la guerra. Los ataques contra Irán y Líbano han provocado el desplazamiento forzoso de cerca de 800.000 personas. Y han dejado en una situación de extrema vulnerabilidad a más de 14 millones de ciudadanos.

Restos óseos "compatibles"

Encuentran restos óseos "compatibles" en la búsqueda de Francisca Cadenas. Estaban enterrados en la casa de los dos hermanos investigados. Ya detenidos por un presunto delito de homicidio. Este es el momento de su traslado al calabozo. Han pasado 9 años desde la desaparición de esta vecina del pueblo extremeño de Hornachos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' enAtresplayer.

Efemérides de hoy 12 de marzo de 2026: ¿Qué pasó el 12 de marzo?

Juan Pablo II celebra misa por la Jornada del perdón

Publicidad

Sociedad

Antonio del Castillo habla con los medios

El padre de Marta del Castillo felicita a la UCO por el caso de Francisca Cadenas, pero lamenta: "Cuando yo lo pedí me dijeron que había visto muchas películas"

Sin pistas de Francisca Cadenas, desaparecida a 50 metros de su casa en 2017: "No se hizo bien desde el principio"

Los restos óseos hallados en una vivienda de Hornachos corresponden a Francisca Cadenas, desaparecida en 2017

Juan Pablo II celebra misa por la Jornada del perdón

Efemérides de hoy 12 de marzo de 2026: ¿Qué pasó el 12 de marzo?

Las exmonjas de Belorado.
Monjas Belorado

Las exmonjas de Belorado abandonan el monasterio de madrugada horas antes de ser desahuciadas

Muere un hombre tiroteado cuando estaba en el balcón de su casa en Alicante
Arma de fuego

Muere un hombre tiroteado cuando estaba en el balcón de su casa en Alicante

Noticias de hoy
Noticias hoy

Noticias de hoy, jueves 12 de marzo de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, jueves 12 de marzo de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Antena3 Noticias
Yihadismo

El yihadismo en España cambia de perfil: aumentan los casos de mujeres y menores entre los captados

Los analistas aseguran que Daesh utiliza internet para expandirse: analiza perfiles, observa el comportamiento de los usuarios y contacta con aquellos que le despiertan interés.

Imagen del exterior de la "casa de los horrores" de Oviedo.

El matrimonio de la "casa de los horrores" niega el encierro de los menores: "No fue un delito"

Los dos hermanos de Hornachos (Badajoz) investigados en relación con la desaparición de su vecina Francisca Cadenas

Detenidos los dos hermanos investigados por Francisca Cadenas tras el hallazgo de restos óseos en una vivienda de Hornachos

Una familia con cuatro menores es desahuciada en Las Palmas

Desahuciada con cinco hijos en Las Palmas: "Solo pedíamos un mes poder mudarnos"

Publicidad