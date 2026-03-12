Noticias de hoy, jueves 12 de marzo de 2026

Donald Trump da por "ganada" la guerra en Irán mientras los bombardeos le llevan la contraria.

Se cumplen 13 días de guerra y los bombardeos no cesan. Un día más, Israel golpea sin piedad el sur del Líbano. Un ataque a gran escala contra Hizbolá que se ha cobrado la vida de, al menos, 24 personas. En Jerusalén, han sonado las alarmas. En Tel Aviv, varias personas se han tenido que proteger bajo un puente. Mientras tanto, Trump asegura que EE.UU. ya "ha ganado la guerra".

Irán bloque el estrecho de Ormuz

Con el estrecho de Ormuz bloqueado y con el continuo ataque a buques, Irán deja claro su objetivo, que el precio del barril de brent se dispare hasta los 200 dólares. Esto supondría un colapso para muchas economías. Ante este temor se han liberado 400 millones de barriles de crudo de las reservas estratégicas. La mayor inyección de la historia. De momento, a esta hora, el precio se dispara hasta los 100 dólares.

Unicef denuncia que más de 1.100 niños han muerto o han resultado heridos

La situación es catastrófica. Las cifras del terror: Más de 1.100 niños han muerto o han resultado heridos desde el comienzo de la guerra en Irán, según UNICEF desde que comenzó la guerra. Los ataques contra Irán y Líbano han provocado el desplazamiento forzoso de cerca de 800.000 personas. Y han dejado en una situación de extrema vulnerabilidad a más de 14 millones de ciudadanos.

Restos óseos "compatibles"

Encuentran restos óseos "compatibles" en la búsqueda de Francisca Cadenas. Estaban enterrados en la casa de los dos hermanos investigados. Ya detenidos por un presunto delito de homicidio. Este es el momento de su traslado al calabozo. Han pasado 9 años desde la desaparición de esta vecina del pueblo extremeño de Hornachos.

