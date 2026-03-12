Denuncian a un pastor evangélico de Barcelona por agresión sexual a una menor: "Empezó a besarla y a quitarla la ropa"

Una mujer de 21 años ha denunciado al pastor de la Iglesia Evangélica Hechos Barcelona, Radill G., por haberla agredido sexualmente cuando tenía 13. Según la denuncia, a la que ha tenido acceso El País, los abusos duraron 4 años, hasta que en 2021 ella decidió dejar de acudir a la iglesia y cesar el contacto con su agresor.

En uno de los episodios el pastor la citó a las 6 de la mañana en la iglesia. "No había nadie, empezó a besarla y a quitarla la ropa para tirarse encima suyo. La siguió besando, diciendo que era especial para él. Después le escribió y le dijo que la quería tanto y que le salían esos comportamientos, pero que todos fallábamos y Dios le perdonaba". La querella, ha sido admitida a trámite por el Tribunal de Instancia de Barcelona por un supuesto delito de agresión sexual continuado a menor de 16 años.

Preguntado por El País, Radill G. ha contestado por Whatsapp negando los hechos. "Manifiesto que la acusación en la denuncia ES FALSA. A día de hoy, todavía no he declarado ni he podido aportar las pruebas para acreditar que esos hechos no son ciertos y alegamos la presunción de inocencia hasta que, en su caso, se demuestre que ha habido un delito". El pastor continúa ejerciendo sus funciones en la iglesia que dirige y en cuya página web sale junto a su mujer.

Desde la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (Ferede) aseguran que están valorando y escuchando a todas las partes.

Según la denuncia, la menor comenzó a asistir a la iglesia junto a su madre en septiembre de 2018. Poco después, el acusado invitó a la víctima a una reunión tras la cual "comenzó a escribirle a diario, controlando sus actividades y preguntándole si había mantenido relaciones sexuales, cómo, cuándo y con quién, bajo el pretexto de ayudarla a remendar su error ante Dios. Le preguntaba también si usaba compresa o tampón". Le ordenó, según recoge la demanda, que "borrara todas las conversaciones y registros de llamadas entre ellos" alegando "que su esposa se enfadaba". La víctima obedeció "por la confianza depositada en su figura de pastor".

La denuncia relata cómo fueron aumentando los encuentros con la menor, hasta que un día, siempre según la querella, el pastor llevó a la menor a un "cuarto apartado" y "la besó".

El documento recoge también amenazas. "Si contaba algo, sería repudiada por la iglesia y dañaría el corazón de todos los miembros de la congregación". En 2021, se presentó "tres veces" en su domicilio, con la excusa de buscar unas herramientas para abusar de ella, según recoge la denuncia, aprovechando que estaba sola en casa.

