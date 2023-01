La canción que Manuel Carrasco le compone a la fallecida Elena Huelva: "No lo hice por mí y en tu dolor fue mi rescate"

Elena Huelva murió el pasado día 4 de enero, dejando un profundo dolor a miles de personas. Manuel Carrasco era uno de los grandes amigos de la joven sevillana, por lo que el cantante le ha dedicado una canción a través de Instagram, en la que sin nombrarla se siente a Elena.

"No lo hice por mí y en tu dolor fue mi rescate. La vida mostró dos caras en su escaparate. Me enseñaste el alma. Se abrieron mis ojos. De tus emociones aprendí", arranca el tema del artista. Un sencillo que suena tan solo con su voz y a golpe de guitarra. "No lo hice por mí, pero fuiste tú quien me hizo entender cuando tu vida se escapaba. Puede suceder, toda una lección de un ángel que el cielo se ganó", prosigue la canción.

Las redes se han volcado con la despedida a Elena y los comentarios de la canción están plagados de agradecimiento al andaluz "Qué bonito, Manuel!!! Gracias por tu sensibilidad que nos pone carne a flor de piel."

Las despedidas a Elena Huelva

El onubense mandó un mensaje al cielo cuando Elena murió, incluyendo unas tiernas palabras para su familia y en especial para su hermana Emi. "Tú dijiste que la vida son los recuerdos con las personas, yo nunca olvidaré los momentos que hemos vivido juntos, encima y debajo del escenario junto a tu ángel de la guarda, tu hermana @emihupa. Tú siempre sonriendo, aún con lágrimas… No he conocido a nadie tan valiente, tan especial y con tanto amor a la vida como tú. Mi niña Elena, hoy todos te lloramos con rabia, porque la vida es tan injusta a veces… Has peleado tanto y nunca te has rendido, siempre de frente. Nos has dejado toda una lección de vida. Allá donde estés tu luz sigue brillando. Te queremos preciosa", escribía el cantante en su Instagram junto a unas imágenes de Elena disfrutando de la música, que tanto la apasionaba.

El cantante le dedicó en su momento la canción de 'Mujer de mil batallas' un sencillo en el que el sentimiento de fortaleza de nota férreamente. La amistad de Elena con Manuel, traspasó pantallas y se inundó de sentimientos como la pasión que sentían ambos por la música.

'Tus ganas, ganan'

Sara Carbonero, Aitana, Ana Obregón y un largo etcétera de caras conocidas han dedicado unas emotivas palabras para despedirse de Elena Huelva. La influencer luchó incansablemente contra un sarcoma de Edwing y visibilizó la dura batalla a la que estaba enfrentándose. La 'mujer de mil batallas' por las que sus ganas han ganado, eso era y será Elena Huelva.