Maluma regaña a una fan por llevar a su bebé de menos de un año a su concierto: "Lo estaba meneando como si fuera un juguete"

El cantante colombiano Juan Luis, más conocido como Maluma, protagonizó un momento inesperado durante su concierto en la Ciudad de México para su gira "+ Pretty + Dirty World Tour". Mientras se encontraba en el escenario, interrumpió su espectáculo para llamar la atención a una fan que llevaba a un bebé de aproximadamente un año en brazos.

En un video en redes sociales, se observa a Maluma al borde del escenario preguntándole a la mujer: "¿Hay un bebé ahí?". Al ver al niño, no dudó en expresar su preocupación por la presencia del menor y regañar a la madre, quien en principio parecía llevar al bebé hacia el escenario. "No, no, déjelo ahí, no lo traiga, no lo traiga", dijo Maluma, pidiendo que no acercara al bebé.

El cantante continuó cuestionando la decisión de llevar a un bebé pequeño a un concierto, donde el volumen de la música y los decibeles son muy altos: "¿Usted cree que es una buena idea traer a un bebé de un año a un concierto donde los decibeles están en la puta mierda, donde el sonido está durísimo?". Además, agregó que el bebé ni siquiera comprendía lo que estaba sucediendo en ese ambiente lleno de ruido y gente.

No obstante, sugirió a la mujer que para futuras ocasiones protegiera los oídos del pequeño o tomara otra medida para cuidar su bienestar auditivo en entornos tan ruidosos. No solo criticó la decisión de llevar al bebé, sino también el hecho de que la mujer estuviera moviendo y meneando al niño durante el concierto, que calificó como un "acto de irresponsabilidad": "Lo está meneando como si fuera un juguete, ese niño no quiere estar aquí".

Respaldado en su experiencia personal como padre, afirmó que él no habría llevado a su hija París a un concierto. "Yo a París nunca la hubiera traído de un año a un concierto. Así que para la próxima sea un poco más consciente", concluyó, dejando claro que su intención no era juzgar sin respeto, sino hacer un llamado a la responsabilidad y al cuidado infantil en eventos donde la seguridad y comodidad de los niños están en juego.

