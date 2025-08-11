Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Morante de la Puebla, grave tras sufrir una cornada en Pontevedra

El torero sevillano sufrió ayer una cornada en el muslo derecho en la plaza de toros de Pontevedra. Su pronóstico es grave. Culmina así una trayectoria de éxitos que le habían convertido en líder de la temporada.

El torero Morante de la Puebla

El torero Morante de la PueblaEFE

Sofía Cepeda
Publicado:

El diestro sevillano, Morante de la Puebla, está herido de gravedad por una cornada en el muslo mientras faenaba en la plaza de toros de Pontevedra durante la feria de la Peregrina 2025.

¿Qué ha ocurrido?

La segunda corrida de esta feria comenzó aventurando un fatal desenlace. Morante de la Puebla era el encargado de ejecutar la primera faena a un toro llamado Carrillón, de 520 kilos de peso. Sin embargo, poco después sufría una cornada que le dejó una herida profunda en el muslo.

El parte médico indica que la herida tiene dos trayectorias: una en la cara interna de 10 centímetros y otra de 6. Fue atendido en la enfermería donde avanzaron que su pronóstico era grave. Posteriormente, fue trasladado al hospital Quirón Miguel Domínguez para ser intervenido de urgencia.

Gran temporada de Morante de la Puebla

José Antonio Morante Camacho está viviendo una de las mejores temporadas de su carrera. La última gran ovación la recibió el 8 de junio en la Feria de Abril de Madrid, cuando le sacaron a hombros por la Puerta Grande de las Ventas.

La gente destaca de él su entrega y pasión considerándolo un diestro de referencia en la tauromaquia.

Este año tenía previsto participar en 45 corridas (la de Pontevedra ha sido la número 29). Sin embargo, su asistencia dependerá del tiempo que necesite estar de baja por la herida del muslo.

