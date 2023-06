El cambio de actitud del asesino del crimen de Pioz que hizo saltar las alarmas: "Me abrazó y me dijo que no me iba a ver más"

Siete años han pasado desde el crimen de Pioz. Un caso que, desde que salió a la luz, conmocionó a la sociedad por su crueldad: Patrick Nogueira mató a cuatro familiares para luego descuartizarlos. Los agentes encontraron los cadáveres de los dos padres y los niños de tres y un años envueltos en bolsas de basura. Pero ¿qué llevó a este joven a cometer estos atroces asesinatos?

Patrick, de 19 años, era un estudiante de derecho, de familia acomodada, que había llegado a España desde Brasil para cumplir su sueño de ser futbolista -sueño que tuvo que abandonar debido a diversos percances que se sucedieron en su vida-. Aquí, sus tíos le abrieron las puertas de su chalé en La Alcarria, y Patrick, que no tenía más familia en España, se fue a vivir con ellos.

Nadie apreció en aquel entonces ningún tipo de señal sobre el comportamiento psicópata de Patrick, que, pese a su juventud, no dudó en asesinar a su propia familia: a sus tíos Marcos Campos y Janaina Santos y a los hijos de estos -primos del propio Patrick-, María Carolina y David, que apenas contaban con tres y un año de edad respectivamente.

El resultado fue una dantesca y brutal escena, "una escena que ninguno de los que allí estábamos habíamos visto nunca", llegaron a declarar los propios agentes que descubrieron los cadáveres en el interior de la vivienda. Es más, los investigadores del caso recuerdan que la reacción de todo aquel que entraba en el salón de la casa "era salirse a respirar aire a la calle".

Pero Patrick no se conformó solo con cometer el asesinato, sino que tuvo también que compartirlo. Durante siete horas de conversación a través de WhatsApp, contó lo que había hecho al que por aquel entonces era su mejor amigo, Marvin Henriques Correia, que vivía en la ciudad brasileña de Joao Pessoa, a 6000 kilómetros de distancia.

Es por eso que el caso fue tan sonado tanto en España como en Brasil: un joven asesino sin escrúpulos y que, además, tenía antecedentes en su país natal por haber apuñalado a un profesor de su instituto con 16 años, de lo que quedó impune.

Un cambio de actitud

De las compañeras de piso de Patrick se pudo deducir que el joven no tenía vida laboral y que solo se dedicaba a entrenar en un gimnasio y a jugar al fútbol en un club deportivo. Una de ellas lo describió ante las autoridades como un chico alegre y jovial: "Íbamos al gimnasio, íbamos a tomar algo, conocía a mis amigos... Una relación normal entre compañeros de piso. Compartíamos todo y nos llevábamos muy bien, la verdad".

Sin embargo, esta compañera aseguró que hubo un cambio de actitud en Patrick a partir del 18 de agosto, en el momento en el que regresó del viaje. Se lo encontró enfadado, triste: "No me habla, no sale del cuarto. Le pregunto que si le he hecho yo algo porque me siento que conmigo ya no tiene esa misma relación. No comemos juntos. No hace vida conmigo".

Patrick había cambiado mucho, se había vuelto muy reservado y serio, lo que inevitablemente llamó la atención de sus compañeras de piso, así como también a los investigadores. "Yo salí llorando del piso, porque con una persona que me llevaba tan bien... Y encima se despide, me da un abrazo y me dice que no me va a ver más en la vida, pues a mí me resultó raro".

De ahí que los investigadores del caso tomaran la decisión de emitir una orden internacional de detención, además de una europea, por si regresaba al territorio de la Unión Europea. Y es que, para cuando los investigadores reunieron todas las pruebas que le incriminaban, el joven había huido a Brasil.

'No se lo digas a nadie'

Atresplayer Premium estrenó el domingo 28 de mayo 'No se lo digas a nadie' un documental de cinco episodios que cuenta la historia del asesino Patrick Nogueira y que podrás ver aquí. Un 'true crime' que ahonda en el asesinato en 2016 de una familia brasileña en Pioz, un pequeño pueblo de Guadalajara.

Este cuádruple asesinato obligó a los investigadores a enfrentarse a un reto sin precedentes: el primer crimen compartido por WhatsApp. Las conversaciones y mensajes enviados y recibidos por los protagonistas a través de esta red social estructuran el relato del documental, que cuenta con cinco capítulos de 50 minutos de duración cada uno.

Esta una docuserie 'true crime' es un trabajo que recoge una visión inédita del Crimen de Pioz. A las voces de los responsables de la investigación en España y Brasil, del juez instructor y de las familias de las víctimas, se unen en esta serie valiosos testimonios, como el de Marvin: es la primera vez que habla para un medio de comunicación el joven que la noche del crimen estaba al otro lado del teléfono.

Atresplayer Premium estrenó el pasado domingo los dos primeros capítulos y, cada domingo, sacará un nuevo episodio, que también podrá seguirse fuera de España a través de Atresplayer Internacional.