Cada día 20 personas denuncian ser estafadas al alquilar su apartamento

"Se alquila ático con ascensor y vistas al mar" Ni vistas al mar, ni tampoco el ascensor prometido, es uno de los engaños o estafas que podemos encontrar cuando se alquila un apartamento en verano. Muchas agencias inmobiliarias que reciben visitas de turistas desesperados lo saben bien.



Hay un 2% de personas que cuando quieren ir a su apartamento, el apartamento no existe.



Para evitar los timos, en la medida de lo posible, se recomienda visitar el lugar en sí, alquilar a personas conocidas, pedir el mayor número de fotos del apartamento, comprobar la veracidad de los datos con la oficina de turismo y no pagar por adelantado el importe íntegro.



La OCU advierte de que está prohibido cobrar por adelantado el total del precio y por ello alertan sobre agencias online que ofrecen descuentos en estos caso. No obstante, no debemos pagar antes de tiempo más de un 10-15%.



Si finalmente se quiere denunciar, no hay prisa, ya que se puede hacer hasta dos años después.



Las asociaciones de consumidores recomiendan a quien sea víctima de un engaño de este tipo, que reúna el mayor número de pruebas posible: fotografías, facturas, folletos publicitarios y contratos para presentar después una reclamación. Gracias a las denuncias se ha conseguido reducir estos timos, pero todavía quedan muchos casos.