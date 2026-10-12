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Faouzia Benouizi, madre del niño con autismo desaparecido en Granollers: "Creo que está encerrado con alguien..."

El menor salió de casa asustado por el temporal y no se le ha vuelto a ver. Su familia y un gran operativo de resctae llevan una semana buscando pistas.

Faouzia Benouizi, madre del niño desaparecido

Faouzia Benouizi, madre del niño con autismo desaparecido en Granollers: "Creo que está encerrado con alguien..." | Antena 3

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Juan Manuel M. Lardón | Marina Torres
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Continúa la búsqueda de Rami, el niño de 12 años con autismo que desapareció hace una semana en Granollers, Barcelona, durante el temporal que castigó parte de la península, incluida Cataluña.

Siete días buscando al pequeño Rami

De momento, los equipos de rescate llevan siete días buscando cualquier tipo de pista del menor. La preocupación es máxima porque el pequeño es muy vulnerable, pero otra de las señales de alarma es el tiempo que ha pasado desde que se le perdió la pista.

Efectivos de bomberos, mossos d'Esquadra y voluntarios siguen buscando sin descanso a Rami desde que desapareciera el 5 de octubre.

Desde este lunes se está rastreando el torrente de Valldoriolf, la confluencia de los ríos Mogent, Congost y Besòs hasta Montmeló, así como la zona situada alrededor del hotel donde se le vio por última vez. Los bomberos trabajan con dotaciones terrestres, la unidad canina, equipos de submarinistas y drones. Además, cuentan con un puesto de mando en el polideportivo de Granollers para atender a los voluntarios y prestar ayuda a la ciudadanía.

"Creo que mi hijo está encerrado en un sitio con alguien"

Como es lógico, la angustia y la desesperación de la familia va a más a medida que avanzan los días y no se localiza a Rami: "Creo que mi hijo está encerrado en un sitio con alguien, lo tengo claro, es lo que me dice mi corazón", explica Faouzia Benouizi, madre de Rami.

Se asustó por el temporal y salió de casa

La madre asegura que al pequeño le gustan los trenes y los coches, y que el temporal lo asustó y provocó que saliera de casa. "Esa noche había mucha lluvia, llamé a todos los vecinos, al 112... hice la denuncia y empezamos a buscarle", relata.

El sufrimiento y la desesperación de la familia van en aumento, aunque sus allegados no pierden la esperanza de encontrar al menor con vida. "Pensamos que se montó en un coche porque es un niño vulnerable y cualquiera que le diga suba, va a subir. Parece que al niño le ha tragado la tierra", explica Youssef Benouizi, tío de Rami.

Según la información difundida por los Mossos d’Esquadra, el menor mide 1,73 metros, tiene la piel morena, es de complexión robusta y lleva el pelo corto y rizado. En el momento de su desaparición, vestía una camiseta turquesa y unos pantalones cortos naranjas.

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