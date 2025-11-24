Continúa la investigación en la clínica dental de Alzira tras la muerte de una niña: la responsable asegura que salió "perfectamente" del centro

Horas después de haberse sometido a un tratamiento dental en la clínica, el estado general de la niña de 6 años fue empeorando. Según fuentes del caso, la menor salió del centro con síntomas de soñolencia y aturdida. Los padres decidieron llevarla a Urgencias donde le practicaron una traqueotomía. Noticias de la Mañana se ha puesto en contacto con un experto en este tipo de procedimientos que señala que la traqueotomía sólo se lleva a cabo en casos en los que se produce un shock anafiláctico. Añade también que no son habituales este tipo de problemas en estos procedimientos. "Hay que ser muy prudentes a la hora de no especular", afirma.

Mientras, las autoridades investigan ahora al centro y el lote de anestesia utilizado para la sedación ya que otra niña de 4 años que se sometió a un procedimiento en la clínica se encuentra también ingresada en la UCI. Familia, Conselleria y Policía interrogan a la gerente de la clínica y a la odontopediatra. Según ha trascendido, la clínica no estaba autorizada para llevar a cabo el tipo de sedación que le suministraron a la niña.

La responsable de la clínica mantiene que la menor salió "perfectamente" del centro

La niña salió de la clínica presentando dificultad para respirar y somnolencia y ante el agravamiento de los síntomas sus padres la llevan a Urgencias. Le hacen una traqueotomía e intentan reanimarla sin éxito. La responsable de la clínica mantiene en su declaración que la menor salió perfectamente de allí y después comenzó a encontrarse mal.

El juzgado número 5 de Alzira ya ha abierto diligencias previas y la investigación sigue abierta para esclarecer qué fue lo que pasó.

