Efemérides de hoy 28 de noviembre de 2025: ¿Qué pasó el 28 de noviembre?

El 28 de noviembre de 2010, la web WikiLeaks filtra a la prensa internacional una colección de 251.187 documentos que revelan que el Gobierno de EE UU dio instrucciones a sus diplomáticos para que espiasen a políticos extranjeros y altos funcionarios de la ONU. La organización liderada por Julian Assange, programador, periodista y activista, sacude los cimientos de la diplomacia internacional. Se trata de la mayor filtración de documentos clasificados hasta la fecha. Assange fue detenido en Londres cuatro días después acusado por el Gobierno de Estados Unidos del delito de “conspiración para intrusión informática”.

La web de WikiLeaks, fundada en el año 2006 como medio de comunicación y organización mediática editorial sin ánimo de lucro, habría desvelado documentos o cables atribuidos a comunicaciones diplomáticas del departamento de estado de Estados Unidos con sus embajadas sobre Afganistán, Rusia, Yemen, o sobre las investigaciones a líderes políticos de todo el mundo.

Un 28 de noviembre, pero de 2016, el avión de LaMia, aerolínea boliviana, que transportaba al equipo de fútbol brasileño Chapecoense SC, sufre un accidentecerca del aeropuerto José María Córdova, en Medellín, Colombia. En el siniestro fallecen 71 personas, entre ellas jugadores, miembros del cuerpo técnico y directivos del club. Únicamente sobreviven tres futbolistas, dos integrantes de la tripulación y un periodista. La causa principal del accidente habría sido la falta de combustible, aunque también se detectan múltiples negligencias.

La aeronave había partido de Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, con destino a Medellín, donde el Chapecoense debía disputar el partido de ida de la final de la Copa Sudamericana. Momentos antes de embarcar, uno de los dirigentes del equipo aparece en un video diciendo que se trataba el viaje más importante de la historia del club.

¿Qué pasó el 28 de noviembre?

1582.- William Shakespeare contrae matrimonio con Anne Hathaway.

1660.- Se funda en Londres la Royal Society.

1814.- El diario británico ‘The Times’ se convierte en el primero del mundo en imprimirse con una máquina de vapor.

1893.- Las mujeres en Nueva Zelanda votan por primera vez en la historia en unas elecciones nacionales, aunque se les prohíbe ser candidatas.

1936.- El dramaturgo Pedro Muñoz Seca es fusilado en Paracuellos del Jarama (Madrid) en plena guerra civil española.

1943.- Comienza la Conferencia de Teherán entre Churchill (Reino Unido), Roosevelt (EE UU) y Stalin (URSS) para coordinar la victoria aliada y planificar el orden mundial de la posguerra.

1994.- El escritor peruano Mario Vargas Llosa obtiene el Premio Cervantes.

2001.- Los presidentes José María Aznar y George Bush sellan en la Casa Blanca la cooperación entre EE UU y España en materia de terrorismo.

2005.- Surge en Estados Unidos el 'Cyber Monday' de compras por internet.

2019.- El Parlamento Europeo declara la emergencia climática en la Unión Europea.

¿Quién nació el 28 de noviembre?

1820.- Friedrich Engels, filósofo alemán.

1857.- Alfonso XII, rey de España.

1895.- José Iturbi, pianista y director de orquesta español.

1957.- Gaspar Llamazares, político español.

1961.- Ramón García, presentador de radio y televisión español.

1961.- Alfonso Cuarón, cineasta mexicano.

¿Quién murió el 28 de noviembre?

1680.- Gian Lorenzo Bernini, escultor y arquitecto italiano.

1954.- Enrico Fermi, físico italiano, Premio Nobel en 1938.

1966.- José Isbert, actor español.

1994.- Vicente Enrique y Tarancón, cardenal español.

2010.- Samuel T. Cohen, físico estadounidense, inventor de la bomba de neutrones.

2020.- Juan de Dios Román, exseleccionador nacional de balonmano.

¿Qué se celebra el 28 de noviembre?

Hoy, 28 de noviembre, es el Black Friday y el Día Internacional del Ingeniero de Sistemas.

Horóscopo del 28 de noviembre

Los nacidos el 28 de noviembre pertenecen al signo del zodiaco Sagitario.

Santoral del 28 de noviembre

Hoy, 28 de noviembre, se celebra santa Catalina Labouré, san Urbano y san Basilio.