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La buena evolución del incendio de Las Hurdes permite regresar a todos los vecinos evacuados

La evolución favorable del incendio de Pinofranqueado durante la noche ha permitido autorizar el regreso de todos los vecinos desalojados de 11 alquerías de Las Hurdes.

El incendio de Las Hurdes evoluciona "favorablemente" y los vecinos de varias alquerías regresan a sus casas

El incendio de Las Hurdes evoluciona "favorablemente" y los vecinos de varias alquerías regresan a sus casas EUROPAPRESS

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Paula V. Sisó
Paula V. Sisó
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Todos los vecinos evacuados por el incendio forestal declarado el pasado martes en Pinofranqueado pueden regresar ya a sus casas después de que los trabajos de extinción desarrollados durante la noche hayan permitido mantener la evolución favorable del fuego.

La decisión se ha adoptado en la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi) celebrada a las 9.00 horas en el Puesto de Mando Avanzado de Pinofranqueado. La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha anunciado al término del encuentro que el objetivo es declarar estabilizado el incendio a última hora de este viernes, si las condiciones continúan siendo favorables.

Los habitantes de Horcajo y Aldehuela podrán regresar con libertad de movimientos, mientras que los vecinos de El Gasco, La Fragosa y Martilandrán deberán permanecer dentro de los respectivos cascos urbanos para no interferir en las labores de extinción ni en la circulación de los equipos. Las personas vulnerables volverán de manera progresiva a lo largo del día debido a sus necesidades específicas.

"La noche ha sido buena y han trabajado muy bien", ha destacado Guardiola. Las actuaciones se han concentrado en el frente norte, especialmente en las zonas de El Gasco, Martilandrán y Cerezal. La entrada de los medios aéreos con las primeras luces ha permitido apagar el foco existente, aunque todavía permanece cierta actividad y los trabajos continuarán durante toda la jornada.

En el dispositivo participan 240 efectivos, entre ellos 23 unidades de bomberos forestales, seis agentes del Medio Natural y ocho técnicos de extinción. También intervienen 21 medios aéreos, concretamente 15 helicópteros y seis aviones anfibios, además de tres equipos de maquinaria pesada.

Los efectivos se concentrarán principalmente en la zona norte y refrescarán todo el perímetro para evitar reproducciones. Ante la evolución positiva, no está prevista la habitual reunión del Cecopi de mediodía y el siguiente encuentro se celebrará a las 20.00 horas.

La superficie afectada se estimó este jueves en unas 4.350 hectáreas, principalmente de pinar, después de que la cifra fuera revisada a la baja. Guardiola ha advertido, no obstante, de que será necesario completar el reconocimiento de la zona para ofrecer un balance más preciso.

Se mantiene el nivel 2

Pese a la mejoría, las autoridades han decidido mantener la situación operativa 2 del Plan Infocaex y el nivel 2 de peligrosidad del Plan Infoex. También continúan cortadas las carreteras CC-122, CC-125 y CC-137.

Guardiola ha agradecido el trabajo de las administraciones, los servicios de emergencia, la UME, la Guardia Civil, Protección Civil, Cruz Roja y los equipos sanitarios y sociales. También ha destacado el comportamiento "ejemplar" de los vecinos, que han seguido las instrucciones durante los desalojos.

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