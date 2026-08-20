Antena 3 Noticias
Última hora
Mundial 2026
La Selección
LaLiga
Champions League
Fútbol
Deportes

Inglaterra

Encuentran el cadáver de un hombre de 33 años en el estadio del Charlton Athletic

La Policía Metropolitana de Londres ha abierto una investigación después de localizar el cuerpo sin vida de un hombre en The Valley, estadio del equipo de la Segunda división inglesa.

Estadio del Charlton Athletic

Estadio del Charlton Athletic Getty images

Publicidad

Luis F. Castillo
Luis F. Castillo
Publicado:

La Policía Metropolitana de Londres investiga la muerte de un hombre de 33 años cuyo cadáver fue encontrado este martes en The Valley, el estadio del Charlton Athletic, equipo que milita en el Championship, la Segunda división del fútbol inglés.

Los servicios policiales y sanitarios recibieron una llamada durante la mañana del martes para acudir al estadio y atender a una persona que se encontraba en el recinto. Una vez en el lugar, se confirmó su fallecimiento.

Los detectives han abierto una investigación para tratar de esclarecer las circunstancias de la muerte y trabajan con la posibilidad de que el hombre hubiera caído desde una altura durante la mañana del lunes.

Por el momento, no han trascendido más detalles sobre cómo se produjo el suceso.

Comunicado del club inglés

El Charlton Athletic emitió un comunicado después de conocerse la noticia para trasladar sus condolencias a las personas cercanas al fallecido.

"Todo el mundo en el Charlton le gustaría expresar su más profundo pésame y condolencias a los familiares, amigos y personas queridas de la persona fallecida en este momento tan difícil. El club está asistiendo a las autoridades con sus pesquisas y pide respeto hacia la privacidad de los afectados", señaló la entidad.

El club también ha aclarado que no existe ninguna sospecha de que algún miembro de la entidad estuviera implicado en el incidente.

Además, el Charlton agradeció a sus trabajadores el profesionalismo mostrado a la hora de afrontar esta "difícil situación".

La investigación policial continúa abierta para determinar qué ocurrió y esclarecer las circunstancias en las que falleció el hombre.

Rodri firma con el Barça hasta 2030: "Jugar aquí es un sueño"

Rodri Hernández ficha por el FC Barcelona hasta 2030

Publicidad

Deportes

Estadio del Charlton Athletic

Encuentran el cadáver de un hombre de 33 años en el estadio del Charlton Athletic

Leo Messi charla con 'Chiqui' Tapia durante el Mundial

La dura carta de 'Chiqui' Tapia sobre la final del Mundial: "Un mes de la mentira"

El futbolista Djedy Sidibe del Zaragoza Galaxy

El futbolista Djedy Sidibe, entre los cuatro muertos del accidente de coche de Borja, Zaragoza

Bernardo Silva en su presentación con el Real Madrid
Real Madrid

Bernardo Silva: "Jugar en un club que tiene 15 Champions no es para todos"

España domina en el Campeonato de Europa de Horseball
Depòrtes

España domina en el Campeonato de Europa de Horseball

Jamal Musiala se retira lesionado
Bayern Múnich

Musiala se desploma por segunda vez: "Me han detectado una disfunción neurológica"

El futbolista del Bayern de Múnich sufre episodios breves de pérdida de conciencia, aunque asegura que los especialistas le permiten continuar jugando al fútbol.

Nick Kyrgios en un partido de tenis en 2022
Tenis

Nick Kyrgios da positivo por un metabolito de la cocaína en un control antidopaje

El australiano permanece suspendido provisionalmente tras detectarse benzoilecgonina en una muestra recogida durante el torneo de Mallorca. Kyrgios ya ha pedido perdón a sus seguidores.

Rodri, presentado con el Barcelona

Rodri, sobre por qué eligió al Barcelona sobre otros equipos: "Los motivos me los reservo"

Ahogado Lloret de Mar

Muere un joven submarinista de 20 años mientras practicaba buceo a pulmón en Tenerife

Antena 3 Noticias

El triatlón extremo de 226 kilómetros que Sonia Tomegros ha conquistado

Publicidad