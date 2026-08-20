Encuentran el cadáver de un hombre de 33 años en el estadio del Charlton Athletic

La Policía Metropolitana de Londres investiga la muerte de un hombre de 33 años cuyo cadáver fue encontrado este martes en The Valley, el estadio del Charlton Athletic, equipo que milita en el Championship, la Segunda división del fútbol inglés.

Los servicios policiales y sanitarios recibieron una llamada durante la mañana del martes para acudir al estadio y atender a una persona que se encontraba en el recinto. Una vez en el lugar, se confirmó su fallecimiento.

Los detectives han abierto una investigación para tratar de esclarecer las circunstancias de la muerte y trabajan con la posibilidad de que el hombre hubiera caído desde una altura durante la mañana del lunes.

Por el momento, no han trascendido más detalles sobre cómo se produjo el suceso.

Comunicado del club inglés

El Charlton Athletic emitió un comunicado después de conocerse la noticia para trasladar sus condolencias a las personas cercanas al fallecido.

"Todo el mundo en el Charlton le gustaría expresar su más profundo pésame y condolencias a los familiares, amigos y personas queridas de la persona fallecida en este momento tan difícil. El club está asistiendo a las autoridades con sus pesquisas y pide respeto hacia la privacidad de los afectados", señaló la entidad.

El club también ha aclarado que no existe ninguna sospecha de que algún miembro de la entidad estuviera implicado en el incidente.

Además, el Charlton agradeció a sus trabajadores el profesionalismo mostrado a la hora de afrontar esta "difícil situación".

La investigación policial continúa abierta para determinar qué ocurrió y esclarecer las circunstancias en las que falleció el hombre.