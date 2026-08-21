Vecinos de El Trampolín se enfrentan a los migrantes e impiden que vuelvan a acampar: "Nadie vino a ayudarnos"

Vecinos de la playa del Trampolín, en Ceuta, bajaron este jueves al arenal para impedir que centenares de migrantes reconstruyeran el asentamiento improvisado pocas horas después de su desalojo, según ha relatado Juan José Hernández, residente en la zona y testigo de lo sucedido.

"Tuvimos que bajar los propios vecinos y tirar las chabolas por nuestros medios. Nadie vino a ayudarnos", ha asegurado Hernández en una entrevista, en la que ha descrito momentos de tensión y enfrentamientos verbales, aunque ha precisado que no se produjeron agresiones físicas.

Más de 1.200 migrantes fueron trasladados durante la mañana del jueves desde la playa hasta los recursos temporales habilitados en Loma Margarita y Loma Colmenar. El operativo se desarrolló voluntariamente y sin incidentes bajo la supervisión de la Policía Nacional y con el apoyo de la Guardia Civil.

Una vez concluido el traslado, la Policía se retiró y los servicios municipales comenzaron a limpiar y desinfectar el enclave. Sin embargo, estos trabajos quedaron interrumpidos ante el regreso de alrededor de 500 personas y la falta de presencia policial para garantizar la seguridad de los operarios.

Servicios colapsados

Según Hernández, los primeros migrantes comenzaron a reconstruir los refugios con cañizos y otros materiales en torno a las 14.00 horas. "Llamamos a la Policía, pero no nos cogieron el teléfono. Está colapsada y no puede estar en todos lados", ha afirmado.

El vecino ha explicado que los trabajadores de limpieza les comunicaron que no podían retirar las estructuras sin medidas de seguridad. Ante el progresivo regreso de personas al asentamiento, un grupo de residentes decidió bajar a la playa y desmontar las construcciones.

"Decidimos que no íbamos a aguantar otra vez 20 días con esa insalubridad en la playa", ha señalado Hernández. Durante la intervención vecinal se produjeron discusiones y momentos de tensión, pero, según su testimonio, "gracias a Dios no hubo agresiones físicas".

Los vecinos permanecieron en la zona hasta aproximadamente las 21.30 horas. Cuando se retiraron a sus viviendas al anochecer, algunas personas volvieron a instalarse en la playa. Hernández ha afirmado que este viernes por la mañana había entre 20 y 30 refugios improvisados.

El residente ha pedido que se complete la retirada de residuos y se mantenga una presencia policial fija para evitar que el asentamiento vuelva a levantarse tras la limpieza.