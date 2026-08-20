VÍDEO: Un deslizamiento de tierra provoca la muerte de más 100 personas en una mina de oro

Más de 100 personas han muerto en un deslizamiento de tierra ocurrido en una mina de oro artesanal en el oeste de la República Centroafricana, en la localidad de Zamboye. "El yacimiento es una explotación minera artesanal donde las operaciones no se realizan conforme a la normativa dijo Souleymane Bi, vicealcalde de Zamboye.

La imagen difundida es sorprendente, los hechos ocurridos sepultaron a cientos de personas en una enorme cantera frente a la mirada de más gente. "Es horrible y hacemos un llamamiento al Gobierno y a sus socios, a todas las personas de buena voluntad y a las organizaciones para que ayuden a rescatar a quienes están atrapados en el pozo", añadió el vicealcalde,

Los hechos ocurrieron en la mañana del martes en la subprefectura de Nana-Mambere, en la región de Abba, cerca de la frontera con el vecino Camerún. Bi afirmó que el deslizamiento era "previsible" porque los mineros artesanales "excavan pozos profundos para extraer oro", al lamentar que "los jóvenes que perecen bajo los escombros no tienen más opción que asumir este riesgo".

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