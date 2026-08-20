Un terremoto de magnitud 7,2, sacude la región andina de Ayacucho, en Perú

El Instituto Geofísico de Perú (IGP) ha informado de un terremoto de magnitud 7,2 en Perú. El seísmo, que ha tenido una profundidad de 108 kilómetros, ha tenido lugar en la región andina de Ayacucho, al sur del país.

El epicentro, registrado a las 13:00 horas (18GMT) se ha ubicado a 35 kilómetros de la localidad de Cora Cora. Hasta el momento no se han notificado daños personales ni materiales.

Además ha alcanzado una intensidad de III-IV en Coracora, una ciudad ubicada a unos 650 kilómetros al sur de Lima, donde también se ha percibido el movimiento, aunque de forma leve.

El jefe del Indeci, Luis Vásquéz, ha confirmado a la emisora RPP que aún no se han reportado daños, aunque se encuentran a la espera de más información "validada y certera": "Hasta el momento no se reporta ningún tipo de daño. Sin embargo, estamos tratando de buscar información de los lugares más cercanos, porque son caseríos que están alejados".

El jefe del IGP, Hernando Tavera, ha avanzado que "por ahora no ha ocurrido nada crítico" pero continúan con la evaluación de la situación.

Un movimiento "fuerte"

El informe del Indeci detalla que el movimiento sísmico fue percibido "fuerte" en los distritos de Coracora, Chumpi, Coronel Castañeda, Pacapausa, Pullo, Puyusca, San Francisco de Ravavayco y Upahuacho, de la provincia de Parinacochas, en la región de Ayacucho, así como en el distrito de Nazca, en la región vecina de Ica.

Y en las jurisdicciones de Ica y Pisco sintió "moderado", y "leve" en los distritos de Aymaraes, Cotabamba y Andahuaylas en la región de Apurímac, además de en Omate, Chojata, Coalaque, Ichuña, La Capilla, Lloque, Matalaque, Puquina, Quinistaquillas, Ubinas y Yunga, en la región de Moquegua.