Antena 3 Noticias
Última hora
Mundo

Terremoto

Un terremoto de magnitud 7,2, sacude la región andina de Ayacucho, en Perú

De momento no se han informado de daños materiales ni personales.

Un terremoto de magnitud 7,2, sacude la región andina de Ayacucho, Perú

Un terremoto de magnitud 7,2, sacude la región andina de Ayacucho, Perú IGP

Publicidad

Irene Rodríguez
Irene Rodríguez
Publicado:

El Instituto Geofísico de Perú (IGP) ha informado de un terremoto de magnitud 7,2 en Perú. El seísmo, que ha tenido una profundidad de 108 kilómetros, ha tenido lugar en la región andina de Ayacucho, al sur del país.

El epicentro, registrado a las 13:00 horas (18GMT) se ha ubicado a 35 kilómetros de la localidad de Cora Cora. Hasta el momento no se han notificado daños personales ni materiales.

Además ha alcanzado una intensidad de III-IV en Coracora, una ciudad ubicada a unos 650 kilómetros al sur de Lima, donde también se ha percibido el movimiento, aunque de forma leve.

El jefe del Indeci, Luis Vásquéz, ha confirmado a la emisora RPP que aún no se han reportado daños, aunque se encuentran a la espera de más información "validada y certera": "Hasta el momento no se reporta ningún tipo de daño. Sin embargo, estamos tratando de buscar información de los lugares más cercanos, porque son caseríos que están alejados".

El jefe del IGP, Hernando Tavera, ha avanzado que "por ahora no ha ocurrido nada crítico" pero continúan con la evaluación de la situación.

Un movimiento "fuerte"

El informe del Indeci detalla que el movimiento sísmico fue percibido "fuerte" en los distritos de Coracora, Chumpi, Coronel Castañeda, Pacapausa, Pullo, Puyusca, San Francisco de Ravavayco y Upahuacho, de la provincia de Parinacochas, en la región de Ayacucho, así como en el distrito de Nazca, en la región vecina de Ica.

Y en las jurisdicciones de Ica y Pisco sintió "moderado", y "leve" en los distritos de Aymaraes, Cotabamba y Andahuaylas en la región de Apurímac, además de en Omate, Chojata, Coalaque, Ichuña, La Capilla, Lloque, Matalaque, Puquina, Quinistaquillas, Ubinas y Yunga, en la región de Moquegua.

Despliegan dos cazas F-18 españoles ante una actividad aérea extraña cerca de la frontera ucraniana

Imagen de archivo de varios cazas F18

Publicidad

Mundo

Un terremoto de magnitud 7,2, sacude la región andina de Ayacucho, Perú

Un terremoto de magnitud 7,2, sacude la región andina de Ayacucho, en Perú

Asombroso.

Muere una joven de 28 años al atragantarse con una loncha de bacon

VÍDEO: Una riada se lleva por delante a varios turistas mientras se hacían selfies frente a una cascada

VÍDEO: Una riada se lleva por delante a varios turistas mientras se hacían selfies frente a una cascada en Tailandia

Imagen de archivo de varios cazas F18
Cazas españoles

Despliegan dos cazas F-18 españoles ante una actividad aérea extraña cerca de la frontera ucraniana

Ministro de Seguridad Nacional israelí anunciando salas de ahorcamiento
EJECUCIONES

Israel anuncia salas de ahorcamiento para palestinos con palcos para espectadores: "A veces los sueños se hacen realidad"

Harry y Meghan vuelven al Reino Unido seis años después del «Megxit»
Realeza británica

Harry y Meghan vuelven al Reino Unido seis años después del 'Megxit'

Seis años después de romper con la Casa Real e instalarse en Estados Unidos, los duques de Sussex emprenden un viaje de vuelta para fijar su residencia privada en suelo británico, marcando una nueva etapa lejos de las funciones oficiales pero de nuevo cerca de la Corona.

Una mina colombiana en una imagen de archivo.
Deslizamiento Colombia

Al menos trece muertos y siete heridos por un derrumbe en una mina de oro en Colombia

El incidente ha tenido lugar en el municipio colombiano de Policarpa, después de que este martes se produjera otro deslizamiento que provocó la muerte de unas 100 personas en la República Centroafricana.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, en la Casa Blanca..

Trump amenaza con sanciones económicas a "cualquier país" que ayude a Irán

Foto de archivo de un misil norcoreano.

Seúl confirma el lanzamiento de 10 misiles balísticos desde Corea del Norte al mar de Japón

desliz muerte

VÍDEO: Un deslizamiento de tierra provoca la muerte de más 100 personas en una mina de oro

Publicidad