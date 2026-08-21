Efemérides de hoy 21 de agosto de 2026: ¿Qué pasó el 21 de agosto?

El 21 de agosto de 1994, Ernesto Zedillo Ponce de León obtiene la victoria en las elecciones presidenciales de México bajo las siglas del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en un proceso electoral marcado por una alta participación ciudadana y una profunda tensión política tras el asesinato del candidato original, Luis Donaldo Colosio. A pesar del clima de inestabilidad y de las demandas sociales por una mayor apertura democrática, el partido oficialista logra asegurar tanto la jefatura del Ejecutivo como una mayoría absoluta en el Congreso de la Unión. Este triunfo electoral permitirá al PRI extender su hegemonía en el poder, brindándole a Zedillo el mandato constitucional para gobernar durante el sexenio de 1994 a 2000.

Sin embargo, este acontecimiento histórico adquirió una dimensión trascendental al convertirse en el preámbulo del fin de una era, ya que Zedillo sería el último presidente del PRI en el marco de su régimen de más de 70 años consecutivos de gobierno. Durante su administración, la presión de la oposición y el impulso de reformas político-electorales clave debilitaron el control absoluto del partido oficial, lo que culminó en la histórica alternancia democrática del año 2000 con la victoria de Vicente Fox. La gestión de Zedillo cerró así el ciclo de la llamada "dictadura perfecta", transformando el panorama político mexicano y abriendo paso a un sistema pluripartidista y competitivo en el país.

Un 21 de agosto, pero de 1792, el político monárquico Louis David Collenot-d'Angremont es ejecutado en París, por primera vez en la historia la Revolución Francesa emplea la guillotina para castigar un delito político. Acusado de liderar una conspiración contrarrevolucionaria y de reclutar agentes a favor del rey tras el asalto al palacio de las Tullerías, este administrador de la Guardia Real fue juzgado de manera expedita por el recién creado Tribunal Criminal Extraordinario. Su decapitación pública en la plaza del Carrusel transformó el uso de la guillotina —ideada originalmente como un método de ejecución humanitario e igualitario— en un poderoso e implacable instrumento de terror político del nuevo régimen, inaugurando una oscura dinámica de purgas que definiría los meses más radicales del proceso revolucionario.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 21 de agosto y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 21 de agosto?

1810.- El mariscal de Napoleón, Jean Battiste Bernardotte, nombrado heredero del rey Carlos XIII de Suecia e implantará la dinastía de los Bernardotte.

1879.- El mariscal de Napoleón, Jean Battiste Bernardotte, nombrado heredero del rey Carlos XIII de Suecia e implantará la dinastía de los Bernardotte.

1888.- William S. Burroughs patenta la máquina de sumar, precursora de la calculadora.

1911.- Portugal aprueba la primera Constitución republicana del país.

1913.- Se inaugura en Bilbao el campo de fútbol de San Mamés.

1961.- El retrato del Duque de Wellington, de Francisco de Goya, es robado de la National Gallery de Londres. Se recuperó en 1965.

1965.- Los profesores universitarios López Aranguren, García Calvo y Tierno Galván son apartados de la universidad, acusados por el régimen franquista de incitar a la subversión.

1969.- Un turista cristiano australiano provoca un incendio en la mezquita 'Al Aqsa' de Jerusalén, que destruye las partes más antiguas de la misma.

1983.- Benigno Aquino, dirigente opositor de Filipinas, es asesinado en el aeropuerto de Manila cuando regresaba de su exilio en EEUU.

2006.- Comienza en Irak el juicio contra el expresidente Sadam Hussein y seis altos cargos por genocidio contra el pueblo kurdo. El Tribunal lo condenó a muerte y murió ahorcado ese año.

2017.- Los Mossos abaten en Subirats (Alto Penedès) a Younes Abouyaaqou, autor del atentado de las Ramblas (Barcelona) y confirman la muerte del imán de Ripoll, Abdelbaki es-Satty, en la explosión de un chalet en Alcanar (Tarragona) anterior al ataque terrorista y desde donde se planeó éste.

¿Quién nació el 21 de agosto?

1567.- Francisco de Sales, santo francés.

1790.- Joaquín Vizcaíno Martínez, Marqués de Pontejos, fundador del Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Madrid.

1927.- Fina de Calderón (Josefina de Attard), compositora y violinista española.

1937.- Gustavo Noboa, presidente de Ecuador.

1944.- Peter Weir, cineasta australiano.

1963.- Sidi Mohamed, Mohamed VI, rey de Marruecos.

1973.- Sergey Brin, cofundador de Google.

¿Quién murió el 21 de agosto?

1826.- Francisco Pignillem, introductor de la vacuna y la auscultación en España.

1947.- Ettore Bugatti, constructor de automóviles italiano.

1951.- Constant Lambert, compositor inglés.

2000.- Juan Tomás de Salas, periodista y editor, fundador del Grupo 16.

2015.- Daniel Rabinovich, humorista argentino de "Les Luthiers".

2018.- Barbara Harris, actriz estadounidense.

2020.- Manuel Gallardo, actor español.

¿Qué se celebra el 21 de agosto?

Hoy, 21 de agosto, se celebra el Día Internacional de Conmemoración y Homenaje a las Víctimas del Terrorismo.

Horóscopo del 21 de agosto

Los nacidos el 21 de agosto pertenecen al signo del zodiaco Leo.

Santoral del 21 de agosto

Hoy, 21 de agosto, se celebran santa Ciriaca y los santos Pío X, , Anastasio, Fidel y Bernardo Tolomeo.