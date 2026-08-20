Éxito de la primera vacuna personalizada contra el melanoma, el cáncer de piel más agresivo

El melanoma es el cáncer de piel más peligroso y la causa principal de muerte por enfermedades de piel y el miércoles la biotecnológica Moderna y Merk publicaron unos resultados prometedores de una vacuna para este tipo de cáncer. Posteriormente se presentarán en una reunión médica internacional donde dialogarán con las autoridades regulatorias sobre la presentación de solicitudes para el tratamiento experimental.

Se trata de una vacuna personalizada que aumenta la supervivencia y disminuye las recaídas y las metástasis. El doctor del Instituto Valenciano de Oncología, Eduardo Nagore, explicó que la vacuna "proviene de un estudio previo en el que ya se había observado que se reduce a la mitad la tasa de recaída, es decir, la posibilidad de que el melanoma vuelva a aparecer".

En un comunicado, la investigadora principal del estudio y directora médica del melanoma Institute Australia, Georgina Long, dijo que "los resultados de hoy representan un momento histórico para le tratamiento adyuvante del melanoma".

"Intismeran autogene"

En el ensayo han participado 1.137 pacientes que habían sido previamente sometidos a cirugía para extirpar un melanoma. El objetivo era reducir el riesgo de que este reaparezca mediante un régimen combinado de "intismeran autogene", una terapia experimental personalizada y basada en tecnologías de ARN mensajero (ARNm), y el medicamento Keytruda, la misma de sus vacunas contra el COVID-19.

Esta vacuna es la primera que demuestra "mejoras estadísticamente significativas y clínicamente relevantes en la supervivencia libre de recurrencia (SLR) y la supervivencia libre de metástasis a distancia (SLMD), frente a Keytruda en monoterapia, para estos pacientes en el contexto de tratamiento adyuvante del melanoma".

Cumplió sus objetivos

Ambas farmacéuticas destacaron que intismeran en combinación con Keytruda cumplió sus objetivos en pacientes con melanoma cutáneo en estadios IIB, IIC, III o IV completamente resecado que no habían recibido tratamiento sistémico previo. Sin embargo, anunciaron que "conforme al protocolo del ensayo, el estudio continuará para evaluar otros objetivos secundarios clave, incluida la supervivencia global".

En la nota señalan que "estos hallazgos de fase 3 representan un momento decisivo para el campo de la investigación del cáncer. Durante muchos años, la idea de crear un tratamiento de ARNm diseñado específicamente para el cáncer de cada paciente era una aspiración. Ahora estamos ayudando a convertir esa visión en realidad.

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