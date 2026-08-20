15 millones por una casa: estas son las zonas más caras para comprarse una en España

Hay tres zonas en nuestro país donde el lujo se queda corto. Allí hay casas de una categoría superior llamada ultralujo, donde el "me lo puedo permitir" queda reservado para muy pocos.

En Andrantx (Mallorca), el precio medio es de 15.000.000 de euros

La zona más exclusiva de España para comprar vivienda se encuentra en la isla de Mallorca, en el municipio de Andratx, y es el Camí des Salinar. En esa zona, los propietarios piden una media de 15 millones de euros a quien quiera comprar alguna de sus lujosas viviendas con vistas al Mediterráneo, según un estudio de idealista. Algunas viviendas de esa zona están compuestas por una casa principal, una segunda casa y hasta un pequeño apartamento auxiliar.

La Finca (Madrid), desde 11.000.000 de euros por una casa

El segundo puesto de este ranking se lo lleva la famosa urbanización de la Finca, en Pozuelo de Alarcón, en Madrid. Tiene un precio medio de 11 millones de euros. Casi todas las viviendas tienen desde 8 habitaciones y varios salones.

Benehavís (Málaga), la media es de 10.500.000 de euros

La tercera posición abarca toda la urbanización Coto Zagaleta, en el municipio malagueño de Benahavís, donde los vendedores piden 10.500.000 de euros por sus viviendas. Casas de ensueño que la mayoría solo solo pueden aspirar a mirar y que las convierten en nada más que eso, un sueño.

Aunque en esta zona tan exclusiva hay viviendas a la venta que alcanzan los 30 millones de euros.

Todas estas casas tienen algo en común más allá de los precios de vértigo; jardines en los que cualquiera podría perderse, piscina, sala de cine y hasta bolera, pista de tenis o campo de golf.