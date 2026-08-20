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Muere un niño de 10 años al caer desde un tercer piso de un edificio que se había incendiado en Burlada, Navarra

El menor se habría precipitado tras declararse un incendio en el tercer piso de un edificio, y ha sufrido politraumatismos severos por los que ha terminado falleciendo.

Muere un niño de 10 años al caer desde un tercer piso de un edificio que se había incendiado en Burlada, Navarra

Muere un niño de 10 años al caer desde un tercer piso de un edificio que se había incendiado en Burlada, Navarra EFE

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Paula Hidalgo
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Un niño de 10 años ha fallecido esta tarde como consecuencia de los politraumatismos sufridos tras caer de un tercer piso de un edificio en Burlada (Navarra) que se estaba incendiando. Según ha informado SOS Navarra y recoge EFE, los hechos han ocurrido a las 17:05 horas de este jueves, en un edificio de cinco plantas en la localidad navarra.

El menor se habría precipitado después de que se declarase el incendio en una vivienda del tercer piso, provocándole politraumatismos, lo que ha obligado a su traslado a Pediatría del Hospital Universitario de Navarra en Pamplona. Además, otra persona ha tenido que ser atendida por inhalación de humo en ese mismo centro.

El incendio se ha extinguido

Hasta el lugar, se han desplazado Bomberos de los parques de Trinitarios y Cordovilla, dos ambulancias convencionales y otra medicalizada. También han acudido un psicólogo de guardia y efectivos de la Policía Municipal y de la Policía Foral, quienes se quedan a cargo de la investigación del suceso.

Estas mismas fuentes han indicado que el niño que se ha precipitado de la vivienda se encontraba en estado grave, aunque desgraciadamente ha terminado falleciendo, y que el incendio ha sido extinguido sobre las 17:45 horas.

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