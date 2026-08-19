¿Por qué tiembla Granada? ¿Son réplicas o un enjambre sísmico?

Desde el pasado 14 de agosto la tierra bajo la que se levanta Granada está temblando. En estos 5 días, el Instituto Geográfico Nacional ha registrado más de 430 temblores, la mayoría leves, pero el miedo se ha instaurado entre la población.

Solo en la madrugada del martes al miércoles se tiene constancia de seis terremotos de diferentes intensidades, cinco de ellos sentidos por los vecinos y que se suman al seísmo de magnitud 3,4 con el que cerraron el martes.

El origen de esta actividad sísmica está en la fricción de dos placas tectónicas: la euroasiática y la africana. Esa tensión ha generado todos estos seísmos.

Este episodio sísmico comenzó en la madrugada del pasado sábado 15 de agosto. Un terremoto de 4,8 de intensidad y epicentro en Alhendín.

Estudios de la Universidad de Granada y del Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra establecieron hace años que el ritmo al que se mueven las placas africanas y euroasiática está entre 4 y 5 milímetros anuales. La presión se va acumulando en la corteza terrestre durante años y cuando ya las rocas no pueden más se libera la energía en forma de seísmo.

Los terremotos no son algo nuevo en Granada, según el Instituto Geográfico Nacional sobre Atarfe y Santa Fe entre diciembre de 2020 y agosto de 2021 se registraron 3.079 terremotos, de los que 353 fueron percibidos por la población.

La presidenta del Ilustre Colegio Oficial de Geólogos, Nieves Sánchez Guitián, mandaba un mensaje de tranquilidad después de que este martes se volviese a sentir un nuevo temblor de la misma intensidad que el del sábado con epicentro en Gójar. "Entra dentro de lo normal".

Sánchez Guitián explica que "Una falla no libera necesariamente toda la energía de golpe, sino que en este caso la va liberando en un tiempo más largo y sucesivamente. Está claro que es el mismo sitio, la misma falla, la misma zona geológicamente hablando. Esa tensión acumulada se va liberando de forma sucesiva y eso es positivo porque de esa manera los daños son menores".

¿Réplicas o enjambre sísmico?

José Morales, investigador del Instituto Universitario de Investigación Andaluz de Geofísica y Prevención de Desastres Sísmicos de la Universidad de Granada añade que lo que se está viviendo es una "serie" de seísmos.

Morales es cauto a la hora de hablar de "enjambre sísmico" y asegura que hay que "dar tiempo" para saber qué relación existe entre los diferentes temblores.

Y es que un enjambre sísmico ocurre cuando se registra una secuencia de varios terremotos de magnitud parecida en una misma zona y durante un período de tiempo de días o incluso semanas. Ninguno de estos terremotos destaca como el principal.

Sin embargo, cuando hablamos de réplicas aludimos a todos aquellos temblores de menor magnitud que tienen en lugar en las horas o días posteriores al de mayor intensidad.

Estas réplicas son una especie de reequilibrio. Tras una gran sacudida el subsuelo necesita adaptarse a la nueva situación y lo hace de esta manera.

Morales ha explicado que tras el temblor sentido este martes el "escenario cambia" y recuerda el episodio que tuvo lugar en 1979 en Armilla que "duró varios meses".

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