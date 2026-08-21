Noticias de hoy, viernes 21 de agosto de 2026

La playa del Trampolín vive la misma imagen que el día anterior

Nuevo desalojo

Nuevo desalojo de la playa de el Trampolín después de que en la tarde del jueves cientos de migrantes regresaran al arenal. Cerca de 500 migrantes se volvieron a instalar allí. Los trabajos de limpieza y desinfección se han reanudado.

Quejas entre los vecinos de Loma Colmenar

Los vecinos de Loma Colmenar protestan por el desalojo de la playa del Trampolín ya que consideran no es una solución sino "desplazar el problema". Se sienten engañados.

Temporal

Truenos, lluvia y mucho viento. El temporal sacude la isla. En las últimas horas, un reventón térmico también ha azotado Murcia y Valencia. Allí el agua ha llegado hasta a arrastrar sillas y hay un herido. Hoy lo peor se espera en el litoral catalán.

Incendio en las Hurdes

Vuelve la esperanza a las Hurdes. Sobre todo gracias a la bajada de temperaturas y al ascenso de la humedad. Pero aún no está estabilizado y continúa en nivel 2 de peligrosidad. La UME continúa esta noche trabajando en la zona. Algunos vecinos han podido regresar ya a sus casas, pero son cientos los que aún esperan a volver durante el día de hoy a sus pueblos.

Bombardeo Kiev

El bombardeo contra un depósito de combustible en Kiev ha hecho arder las instalaciones. El incendio ha provocado una gran columna de humo. Este ataque se suma a los bombardeos de las últimas 24 horas que han dejado al menos 17 muertos en la capital ucraniana.

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