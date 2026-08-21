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Noticias de hoy, viernes 21 de agosto de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, viernes 21 de agosto de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Noticias de hoy, martes 30 de septiembre de 2025

Noticias de hoy, viernes 21 de agosto de 2026

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La playa del Trampolín vive la misma imagen que el día anterior

Nuevo desalojo

Nuevo desalojo de la playa de el Trampolín después de que en la tarde del jueves cientos de migrantes regresaran al arenal. Cerca de 500 migrantes se volvieron a instalar allí. Los trabajos de limpieza y desinfección se han reanudado.

Quejas entre los vecinos de Loma Colmenar

Los vecinos de Loma Colmenar protestan por el desalojo de la playa del Trampolín ya que consideran no es una solución sino "desplazar el problema". Se sienten engañados.

Temporal

Truenos, lluvia y mucho viento. El temporal sacude la isla. En las últimas horas, un reventón térmico también ha azotado Murcia y Valencia. Allí el agua ha llegado hasta a arrastrar sillas y hay un herido. Hoy lo peor se espera en el litoral catalán.

Incendio en las Hurdes

Vuelve la esperanza a las Hurdes. Sobre todo gracias a la bajada de temperaturas y al ascenso de la humedad. Pero aún no está estabilizado y continúa en nivel 2 de peligrosidad. La UME continúa esta noche trabajando en la zona. Algunos vecinos han podido regresar ya a sus casas, pero son cientos los que aún esperan a volver durante el día de hoy a sus pueblos.

Bombardeo Kiev

El bombardeo contra un depósito de combustible en Kiev ha hecho arder las instalaciones. El incendio ha provocado una gran columna de humo. Este ataque se suma a los bombardeos de las últimas 24 horas que han dejado al menos 17 muertos en la capital ucraniana.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

Efemérides de hoy 21 de agosto de 2026: ¿Qué pasó el 21 de agosto?

Efemérides de hoy 21 de agosto de 2026: ¿Qué pasó el 21 de agosto?

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Sociedad

Noticias de hoy, martes 30 de septiembre de 2025

Noticias de hoy, viernes 21 de agosto de 2026

Un vecino de Ceuta

Vecinos de El Trampolín se enfrentan a los migrantes e impiden que vuelvan a acampar: "Nadie vino a ayudarnos"

Imagen de archivo de una fiesta patronal

Villarejo de Salvanés, en Madrid, se queda sin fiestas patronales y los vecinos montan la verbena por su cuenta

Ana Alarcón, portavoz del Sindicato Unificado de Policía
CEUTA

El SUP reclama protección para los policías en Ceuta: "Es un problema de salud pública, hay que extremar las precauciones"

Rafael García, presidente de la asociación vecinal de Loma Colmenar
Crisis Ceuta

Vecinos de Loma Colmenar protestan por el traslado de los migrantes a su barrio: "Nos traen la gente del Trampolín porque son la gente rica, nosotros somos pobres"

Nuevo desalojo de la playa del Trampolín
Crisis en Ceuta

Nuevo desalojo de migrantes de la playa del Trampolín después de que cientos de ellos regresasen en la tarde de ayer

Alrededor de 500 migrantes regresaron en la tarde del jueves a la playa del Trampolín. El operativo para desalojar a este grupo de personas ya ha comenzado repitiéndose una imagen similar a la vivida en la jornada previa cuando más de 1.200 personas fueron desalojados de dicha zona para ser conducidos, a pie y de forma voluntaria, a las instalaciones temporales habilitadas por el Gobierno.

Efemérides de hoy 21 de agosto de 2026: ¿Qué pasó el 21 de agosto?
Efemérides

Efemérides de hoy 21 de agosto de 2026: ¿Qué pasó el 21 de agosto?

Consulta las efemérides de hoy 21 de agosto de 2026 y descubre, quién nació, quién murió y qué pasó a lo largo de la historia un día como hoy.

Muere un niño de 10 años al caer desde un tercer piso de un edificio que se había incendiado en Burlada, Navarra

Muere un niño de 10 años al caer desde un tercer piso de un edificio que se había incendiado en Burlada, Navarra

Aparato, en forma de cubito de hielo, que identifica la 'burundanga'

El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, en Madrid, reparte un dispositivo antidroga para sus fiestas

Rescate en helicóptero de la Ertzaintza

Muere una joven de 18 años tras caer unos 30 metros en el monte Anboto, en Vizcaya

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