El SUP reclama protección para los policías en Ceuta: "Es un problema de salud pública, hay que extremar las precauciones"

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha reclamado la actualización de las medidas preventivas, equipos de protección adecuados y la desinfección de vehículos y dependencias policiales ante los problemas de salubridad detectados durante los operativos con migrantes desarrollados en Ceuta.

La portavoz del sindicato, Ana Alarcón, ha explicado en una entrevista que se han registrado casos de sarna entre los agentes, aunque ha recordado que esta enfermedad no se transmite por el aire. El uso de mascarillas y otros elementos de protección por parte de los agentes responde, según ha precisado, a una medida preventiva ante las condiciones del asentamiento improvisado de la playa del Trampolín.

"Estas personas han estado muchos días hacinadas, haciendo sus necesidades en el mismo lugar en el que dormían, y eso supone un problema de salud pública. Hay que extremar las precauciones", ha advertido.

Ante esta situación, el sindicato ha solicitado protocolos preventivos actualizados, equipos de protección apropiados para los agentes y medidas específicas de desinfección en los vehículos y las instalaciones policiales empleados durante los traslados.

La reclamación se produce después del operativo desplegado este jueves para trasladar voluntariamente a las más de 1.200 personas que pernoctaban en la playa del Trampolín hacia dos nuevos recursos de acogida temporal habilitados en la ciudad.

Según Alarcón, el desalojo se desarrolló "sin ninguna incidencia" y contó con un dispositivo "bastante amplio", integrado por subgrupos y grupos de la Unidad de Intervención Policial (UIP), además del apoyo de la Guardia Civil.

Las personas de origen subsahariano fueron conducidas hasta las instalaciones de Loma Margarita, mientras que los migrantes magrebíes fueron trasladados a Loma Colmenar, cerca de la frontera del Tarajal y del Hospital Universitario de Ceuta.

Nuevo dispositivo en la playa del Trampolín

Sin embargo, alrededor de 500 migrantes regresaron horas después a la playa, algunos con mantas y otros enseres y con la intención de volver a instalarse en la zona. Durante la noche se encendieron hogueras y se levantaron nuevos campamentos improvisados sobre la arena.

El retorno obligó a la Ciudad Autónoma a suspender las tareas de limpieza y desinfección del enclave. El Gobierno ceutí explicó que los trabajos se paralizaron para preservar la seguridad de los operarios, ya que en ese momento no había efectivos de la Policía Nacional ni de la Guardia Civil en la zona.

Alarcón ha avanzado que este viernes está previsto un nuevo dispositivo para desalojar a las personas que han vuelto al asentamiento.

El sindicato denuncia las condiciones de los agentes

El SUP también ha denunciado las condiciones en las que están siendo alojados algunos de los policías desplazados a Ceuta. Su portavoz ha asegurado que la respuesta ha sido "muy improvisada" y que la ciudad no dispone de espacio suficiente para acoger a todos los efectivos movilizados.

Alarcón ha calificado de insuficientes las dietas asignadas, que ha cifrado en 28 euros diarios para las comidas y 48 euros para el alojamiento. También ha denunciado que algunos agentes permanecen en cuarteles "antiguos y deteriorados", sin una ventilación adecuada.