Otros seis terremotos, uno de intensidad 3,4, vuelven a agitar Granada durante la madrugada

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado seis terremotos a lo largo de la madrugada de este jueves en varios municipios de Granada. El más destacado de ellos ha sido uno de intensidad 3,4 y epicentro en Dílar, que despertó de nuevo a los vecinos.

Este organismo, dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, señala que el temblor de Dílar tuvo lugar a las 02:15 horas y a 5 kilómetros de profundidad.

El servicio de emergencias 112 de Andalucía ha recibido varias llamadas por este terremoto desde Granada capital y desde los municipios de Maracena, Las Gabias y Alhendín, aunque no se han detectado nuevos daños. Al temblor, el principal de la madrugada, se han sumado otros cinco concentrados entre las 02:28 y las 06:28 de este jueves, con intensidades de hasta 2,2, y epicentro en Gójar, Ogíjares, La Zubia y Dílar.

Esos seis temblores se suman a la serie de seísmos registrados en la provincia de Granada desde el temblor de magnitud 5,0 que tuvo lugar a la 01:04 horas de la madrugada del pasado sábado, con epicentro en el municipio de Alhendín. Desde entonces, la Junta de Andalucía mantiene activa en la provincia la fase de preemergencia del Plan ante el Riesgo Sísmico.

Desde el martes, han sido registradas varias decenas de terremotos. Ese mismo martes tuvo lugar otro terremoto de magnitud 4,8 con epicentro en Gójar, el temblor de mayor intensidad registrado desde ese día. No obstante, debido a que los seísmos continúan sacudiendo la provincia ininterrumpidamente, una parte de la población permanece durmiendo en las calles debido a las grietas y daños en las fachadas y estructuras de los edificios de sus viviendas.

Varias instituciones como ciertos museos o La Alhambra (que también ha sufrido algún daño) cerraron al público, aunque ya han reabierto sus puertas.

Los desalojados de las Gabias regresan a sus casas

El Ayuntamiento de Las Gabias inició ayer los trabajos técnicos para reforzar los pilares de los seis bloques de viviendas que fueron evacuados este martes de manera preventiva.

Los trabajos agilizan la vuelta a casa de las cerca de 600 personas que fueron desalojadas y que se encontraban en casa de amigos o familiares y en el albergue juvenil de Granada que la Junta ha establecido para los afectados por los terremotos. Sin embargo, otros han preferido pasar la noche en descampados, explanadas o parques públicos como los de Armilla, que ha permitido acampar en estos espacios a las personas que se niegan volver a sus viviendas por miedo a los temblores.

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