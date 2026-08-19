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Buscan a un león en Toledo: La Guardia Civil despliega varios drones y un helicóptero tras recibir el aviso de un repartidor

Un trabajador ha dado el aviso tras, presuntamente, haber visto a un león en la Sierra de San Vicente, aunque no se ha notificado su ausencia desde ningún zoológico ni finca cercanas.

Imagen de archivo de un león

Imagen de archivo de un león Pexels

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Paula Hidalgo
Publicado:

Buscan por cielo y tierra a un león avistado en la Sierra de San Vicente (Toledo) tras la llamada de un repartidor que trabajaba por la zona. La Guardia Civil ha puesto en marcha un dispositivo, incluyendo varios drones y un helicóptero para tratar de localizar al león, después de que el servicio de emergencias 112 recibiera el aviso.

En concreto, el león ha sido divisado en la zona del convento del Piélago, a la altura del kilómetro 9 de la TO-1375, carretera que conecta El Real de San Vicente y Navamorcuende. Los agentes trabajan para averiguar de dónde habría podido escapar el animal, contemplando opciones como el Zoo Safari Fauna Aventura, situado en Hinojosa de San Vicente, de alguna finca cercana, o de zoológicos de la Comunidad de Madrid, aunque por el momento no se ha notificado que falte ningún león.

Los esfuerzos para localizar al animal

No obstante, la Guardia Civil también ha comprobado la localización de los perros de raza mastín tibetano de la zona, debido a las características similares a los leones. También el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) se ha desplegado para localizar al felino, con un helicóptero procedente de la Comunidad de Madrid, drones de la comandancia de Toledo, además de varias patrullas de seguridad ciudadana.

Varios ayuntamientos, entre otros el de Hinojosa de San Vicente, Navamorcuende, El Real de San Vicente o Almendral de la Cañada han avisado a los vecinos en redes sociales de que tomen precauciones. En declaraciones a EFE, el alcalde de Almendral de la Cañada, Marcelino Fernández, ha confirmado que la Guardia Civil se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento y ha destacado la "sorpresa" y el "nerviosismo" de sus vecinos ante la noticia.

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